Στην πόλη της Καλαμάτας, όπου αντιπροσωπεία αγροτών με περίπου 30 έως 40 οχήματα θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας, κατευθύνονται τρακτέρ από το μπλόκο του κόμβου της Θουρίας.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες θα μοιράσουν μπουκαλάκια με λάδι στους πολίτες, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα τους. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο δρόμο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Παράλληλα, ο κόμβος της Θουρίας στον Αυτοκινητόδρομο Μορέα παραμένει κλειστός για δέκατη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η διέλευση των οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων, με αποτέλεσμα να σημειώνεται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή κατά τη διέλευση από τις εναλλακτικές διαδρομές. Μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο της Νεστάνης, όπου οι αγρότες προχωρούν σε περιοδικό κλείσιμο του δρόμου, διακόπτοντας την κυκλοφορία για ορισμένες ώρες της ημέρας.