Ελλάδα

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, αναμένονται φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στο Ιόνιο, ενώ από το μεσημέρι θα επεκταθούν στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία – κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων –, τη δυτική και κεντρική Στερεά (ιδίως Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία και Φωκίδα) και […]