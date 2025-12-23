Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγείται η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα, καθώς δύο ημέρες πριν την εορταστική κορύφωση, παραμένει άγνωστο αν οι εθνικές οδοί θα είναι ανοιχτέςκαι ποιες διαδρομές θα παραμείνουν προσβάσιμες.

Η Αστυνομία δεν εμφανίζεται πρόθυμη να επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων από στενούς δρόμους δίπλα στα τρακτέρ, επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές, ενώ οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Οι αγρότες, μέσω ανακοίνωσης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, κατηγορούν την κυβέρνηση για «συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας». Υποστηρίζουν πως η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τους ταξιδιώτες σε «ομήρους» και τους ίδιους σε «εχθρούς».

Χθες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά τις διαβεβαιώσεις του μπλόκου Νίκαιας ότι θα επιτραπεί η διέλευση ΙΧ και λεωφορείων από την ΠΑΘΕ, η κυκλοφορία παρακάμφθηκε μέσω Κατερίνης – Ελασσόνας, με αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις. Παρόμοιες εικόνες καταγράφονται και σε άλλα μπλόκα, με την Τροχαία να διοχετεύει την κίνηση ακόμη και σε χωματόδρομους, όπως στη Ραψάνη.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν «πρόκληση» το γεγονός ότι οι οδηγοί πληρώνουν διόδια για να αναγκαστούν λίγο αργότερα να βγουν εκτός εθνικής οδού. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τους οδηγούς σε παρακάμψεις.

Σύμφωνα με τους ίδιους, υπάρχει λύση: η Αστυνομία, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, θα μπορούσε να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από τα σημεία διαμαρτυρίας, κάτι που δεν εφαρμόζεται.

Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αγρότες έστησαν μπλόκο στις σήραγγες των Τεμπών, απαγορεύοντας τη διέλευση των φορτηγών. Η Τροχαία, για λόγους ασφαλείας, απαγόρευσε την κυκλοφορία σε όλα τα οχήματα στο σημείο, επισημαίνοντας ότι οι εναλλακτικές διαδρομές είναι ιδιαίτερα στενές.

Οι μετακινήσεις έχουν πλέον μετατραπεί σε πραγματική «Οδύσσεια». Οι χρόνοι ταξιδιού έχουν αυξηθεί κατακόρυφα: η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη φτάνει πλέον τις 10 ώρες (από 6,5), η Αθήνα – Λάρισα τις 6,5 ώρες (από 4,5), ενώ Αθήνα – Ιωάννινα απαιτεί έως και 9,5 ώρες (από 5).

Στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λειτουργούν επτά μπλόκα, με το μεγαλύτερο στη Νίκαια της Λάρισας. Εκεί, οι αγρότες επιδιώκουν να αφήσουν ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς όμως να απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα καταλύματά τους από την άκρη του δρόμου.

Η ανασφάλεια για το αν θα πραγματοποιηθεί η παραδοσιακή έξοδος των γιορτών παραμένει, καθώς οι διαπραγματεύσεις σε κομβικά σημεία, όπως η Πάτρα, δεν έχουν οδηγήσει σε λύση. Οι μετακινήσεις συνεχίζουν να αποτελούν αίνιγμα λίγες ώρες πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου.