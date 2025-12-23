Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαφοροποιούν τη στάση τους στα μπλόκα των συνόρων ενόψει των Χριστουγέννων, με ορισμένους να αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους και άλλους να συνεχίζουν με συμβολικές δράσεις. Στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, οι παραγωγοί αποφάσισαν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών. Αντίθετα, στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του δρόμου, τοποθετώντας τα στα άκρα του οδοστρώματος. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνονται πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών αυτοκινήτων να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Παρά την προσωρινή αναστολή, οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν στο σημείο, τηρώντας τις βάρδιές τους και περνώντας τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο της Νίκης δεν προβλέπεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, για σήμερα αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραστεί κυβερνητικό στέλεχος, ώστε να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Συμβολικές κινητοποιήσεις στον Προμαχώνα

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ μετά τη λήξη της δράσης αυτά θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του δρόμου, προκειμένου να παραμείνει ανοικτός για τους εκδρομείς των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, όπου θα καθοριστεί η πορεία των κινητοποιήσεων από τις 26 Δεκεμβρίου και μετά.

Σε ισχύ ο αποκλεισμός στην Εξοχή

Την ίδια στιγμή, παραμένει σε ισχύ ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για τη διέλευση φορτηγών. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε χθες στις 12:00 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας.

Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτηρίων οδών. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται γενική συνέλευση για να αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.