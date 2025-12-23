Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί επιλέξουν να ταξιδέψουν για τις μέρες των Χριστουγέννων, καθώς στις εθνικές οδούς επικρατεί ένα αλαλούμ από το πρωί της Τρίτης.

Στο Σχηματάρι καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων, πριν καν ξεκινήσει το πρώτο κύμα εξόδου. Κάποιοι οδηγοί που ακολουθούν το GPS, όπως λέει η Αστυνομία, καταγγέλλουν ότι καταλήγουν σε χωματόδρομους, με τους κινδύνους να είναι προφανείς. Οδηγός μιλώντας στην εκπομπή Live News περιέγραψε, ότι ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί από την Αττική για Τρίκαλα στις 4:00 το απόγευμα ακόμα δεν είχε φτάσει.

«Οι αγρότες έχουν τα δίκια τους και είμαστε με το μέρος τους. Αλλά 6,5 χιλιόμετρα πριν τη Ριτσώνα μας βγάζουν δεξιά, χωρίς λόγο, γιατί τα τρακτέρ ήταν δεξιά, δεν υπήρχε κανείς στο οδόστρωμα, η διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν προς τη Θήβα, με απίστευτες διακλαδώσεις. Βρέθηκα μέσα στον χωματόδρομο και το GPS μας οδηγούσε εκεί» είπε.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο και στην Αθηνών – Λαμίας, στον κόμβο της Ριτσώνας, όπου η Τροχαία στέλνει τους οδηγούς από παρακαμπτήριο μέσα στη Θήβα. Στη Νίκαια της Λάρισας, που είναι το μεγαλύτερο μπλόκο πανελλαδικά, η διαδρομή που θα πρέπει να γίνει σε μία λωρίδα στην εθνική οδό είναι 3 χλμ. επισημαίνουν. Ωστόσο, λόγω του όγκου των οχημάτων έχουν σχηματιστεί ουρές στον κόμβο του Πλατύκαμπου.

Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία στα Μάλγαρα

Στο μπλόκο στα Μάλγαρα οι αγρότες αποφάσισαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στα πλάγια της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα απελευθερώνοντας την κίνηση προς την πρωτεύουσα, ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται από τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

«Ανοίξαμε το ρεύμα προς Αθήνα, ο δρόμος είναι ελεύθερος πλέον περιμένουμε από την αστυνομία να έρθει να δώσει την κυκλοφορία. Κλείνουμε ξανά Σάββατο, μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα είναι για τις γιορτές τις Πρωτοχρονιάς», δήλωσε μέλος του αγροτικού μπλόκου των Μαλγάρων.

Κλειστή επ’ αόριστον η περιφερειακή της Πάτρας

Ο δρόμος από Αθήνα προς Πάτρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής, ωστόσο στην Πάτρα η περιμετρική έχει κλείσει επ’ αόριστον από τους αγρότες, με αποτέλεσμα η κίνηση να διενεργείται μέσα από την πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Δημογλίδου: «Να μην πηγαίνουν από χωματόδρομους που δίνουν τα GPS»

Μιλώντας στην εκπομπή Live News η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι «Δυστυχώς καλή επικοινωνία υπήρξε μόνο με το μπλόκο των Μαλγάρων. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν, πως χρειάζονται δύο λωρίδες, καθαρίστηκε ο δρόμος και δόθηκε σε κυκλοφορία. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα, για όσους έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν. Υπάρχουν καθυστερήσεις στη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και στη Θεσσαλία, γιατί παραμένουν τα μπλόκα και δεν έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αναγκαζόμαστε να οδηγούμε τους οδηγούς από τις παρακαμπτήριες. Είδαμε ότι επέλεξαν άλλες εναλλακτικές οι οδηγοί. Να μην πηγαίνουν από χωματόδρομους, που δίνουν τα GPS».