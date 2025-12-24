Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τις πρώτες πρωινές ώρες στην έξοδο των εκδρομέων από την Αθήνα, με το ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού προς Λαμία να παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα ήδη από τις 6:00 το πρωί. Πολλοί οδηγοί επέλεξαν να ξεκινήσουν νωρίς, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία που σημειώθηκε χθες στο τμήμα Σχηματάρι–Λαμία, όπου οι ουρές χιλιομέτρων προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Μέχρι στιγμής, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη. Στη διασταύρωση της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, η Τροχαία έχει επιβάλει περιορισμούς ταχύτητας και διοχετεύει τα οχήματα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, ώστε να περάσουν με ασφάλεια από το σημείο όπου βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών στη Θήβα. Παράλληλα, τα φορτηγά εκτρέπονται μέσω του παλαιού εθνικού δικτύου προς Θήβα, Λιβαδειά και Μπράλο.

Η απόφαση των αρχών να επιτρέψουν τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ στη Θήβα έχει συμβάλει στον περιορισμό των καθυστερήσεων. Στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξει και δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας στην άνοδο προς Λαμία, καθώς οι αγρότες μετακινούν τα μηχανήματά τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα

Στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου βρίσκονται επίσης αγροτικά μηχανήματα, δύο λωρίδες έχουν δοθεί σε κυκλοφορία για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Η κίνηση διεξάγεται με βραδύ ρυθμό για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο επιχειρούν περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα λειτουργούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Λαμία. Αν και δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με μικρές καθυστερήσεις. Αυξημένη, ωστόσο, παραμένει η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, εξαιτίας της συνδυασμένης ροής οχημάτων από Ρίο–Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση.

Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρούνται καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν την είσοδο στον Μπράλο και την επανένταξη των οχημάτων στην Εθνική Οδό. Χθες, στο τμήμα Γραβιά–Μπράλος, η κυκλοφορία διεξαγόταν με «βήμα σημειωτόν» για πάνω από 10 χιλιόμετρα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι σήμερα, με τη μεγαλύτερη χρήση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, θα υπάρξει σταδιακή αποσυμφόρηση και βελτίωση της κυκλοφορίας, ειδικά στο κρίσιμο τμήμα Γραβιάς–Μπράλου.

Βελτιωμένη η εικόνα στο μπλόκο της Νίκαιας

Στην περιοχή της Νίκαιας η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, καθώς ύστερα από συνεννόηση των αγροτών με τις αστυνομικές αρχές, δόθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου. Από εκεί διέρχονται πλέον τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Παράλληλα, για την Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα λόγω των μπλόκων

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ενημέρωσε για τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο- Σπάρτη λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί θα ισχύουν τα εξής:

•Διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της χ/θ Α-236,5 (ανισόπεδος κόμβος Ασπροχώματος) και της χ/θ Α-232 (Α/Κ Θουρίας) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

•Άρση της μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενης εκτροπής στη χ/θ Κ-222,6 (Α/Κ Αρφαρών) του αυτοκινητόδρομου, προς την π.ε.ο. Τρίπολης-Καλαμάτας, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα

•Εκτροπή παντός είδους οχήματος που κινείται επί του δικτύου του αυτοκινητόδρομου, με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, μέσω του κλάδου εξόδου Κ-18-1 (Α/Κ Θουρίας) προς τη συνδετήρια οδό Θουρίας – Μεσσήνης

•Χρήση του κλάδου εισόδου Α-18-2 (Α/Κ Θουρίας) της συνδετήριας οδού Θουρίας – Μεσσήνης, για κάθε όχημα που πρόκειται να κινηθεί επί του δικτύου του αυτοκινητόδρομου, με κατεύθυνση προς Αθήνα

•Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τον αυτοκινητόδρομο, για τις τελευταίες δύο περιπτώσεις, θα διεξάγεται μέσω της συνδετήριας οδού Θουρίας – Μεσσήνης.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης, ομάδα αγροτών από το μπλόκο της Θουρίας, με περίπου 30 τρακτέρ, μετέβη στο κέντρο της Καλαμάτας. Εκεί πραγματοποίησαν πορεία στους στολισμένους δρόμους της πόλης, παραμένοντας για περίπου μισή ώρα.

Παράλληλα, μπλόκα έχουν στηθεί και σε άλλα σημεία της Πελοποννήσου κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Μορέα, όπως στη Νεστάνη και στην περιοχή του Άργους.

Δημογλίδου: «Να επικρατήσει η λογική – Υποδειγματική η συμπεριφορά των επικεφαλής των μπλόκων των Μαλγάρων»

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα. Γιατί χθες ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πραγματικά πάρα πολύ τουλάχιστον στο κομμάτι από την Αττική έως τη Λαμία. Στα Μάλγαρα ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά του μπλόκου, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν από τον διοικητή της τροχαίας ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 λωρίδες σε κάθε ρεύμα, οι άνθρωποι απομάκρυναν τα οχήματά τους άμεσα δόθηκαν οι λωρίδες κυκλοφορίας. Αξίζουν συγχαρητήρια για τον τρόπο που αντιμετώπισαν χθες την κατάσταση. Δυστυχώς δεν το είδαμε αυτό στα υπόλοιπα μπλόκα. Δυστυχώς πολλοί πολίτες επέλεξαν να ακολουθήσουν οδηγίες του GPS με αποτέλεσμα να χαθούν και να τους βγάλει σε χωματόδρομους. Ακολουθούμε μόνο τις οδηγίες της τροχαίας», ανέφερε η εκπρ. Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Έκανα το Αθήνα-Τρίκαλα 7 ώρες» – Απίστευτη ταλαιπωρία πολιτών λόγω των κλειστών δρόμων

Πολίτης που ταλαιπωρήθηκε με την οικογένειά του από Αθήνα για Τρίκαλα, κάνοντας διαδρομή 7 ωρών μίλησε στο MEGA.

«Ξεκίνησα το πρωί και έφτασα μετά από 7 ώρες. Είναι η διπλάσια διαδρομή. Πριν τη Ριτσώνα, όλα τα οχήματα οδηγούνταν σε βοηθητικό δρόμο, η ουρά ήταν απίστευτη. Αυτό που ζήσαμε ήταν πρωτοφανές, μάθαμε όλα τα χωριά της Θήβας. Από ό,τι μπορούσα να δω, περνώντας από “πάνω” από την Εθνική, ήταν στο πλάι τα τρακτέρ δεν υπήρχε κόσμος. θα μπορούσαν, εάν υπήρχε η διάθεση από την τροχαία, να βάλουν δύο περιπολικά μπροστά, να πάει με χαμηλότερες ταχύτητες. Σε πολλές περιπτώσεις μας έβαζαν στην Εθνική, πληρώναμε διόδια, και μας παρέπεμπαν εκ νέου σε παρακαμπτήριες », είπε ο κ. Παναγιώτης Μπλάνας.