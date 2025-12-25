Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Όπως τονίζουν, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ανταπόκριση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γεγονός που τους οδηγεί στην απόφαση να εντείνουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή.

Στη Νίκαια

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα εθνικά οδικά δίκτυα, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει μάλλον την Κυριακή, και τα επόμενα βήματά τους.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά. Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

«Καλά Χριστούγεννα»

Στην Περιμετρική Οδό των Πατρών η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον ομαλά, καθώς από χθες έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, διευκολύνοντας τη διέλευση των οχημάτων. Πολλοί οδηγοί, διερχόμενοι από το σημείο, κορνάρουν σε ένδειξη συμπαράστασης, ενώ πολίτες επισκέπτονται το μπλόκο για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα», προσφέροντας γλυκίσματα, φαγητό και κρασί.

Το βράδυ της Παρασκευής

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου στη Δυτική Ελλάδα, όπου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι αγρότες τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο αναμένεται να συνεδριάσουν το βράδυ της Παρασκευής, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης για τα επόμενα βήματά τους.

3.000 τρακτέρ

Στο μπλόκο του Ε65, στην Καρδίτσα, περίπου 3.000 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα, με τους αγρότες να περνούν τα Χριστούγεννα εκεί. Παρά το γιορτινό κλίμα, η αποφασιστικότητα παραμένει έντονη. Πολλοί αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τις οικογένειές τους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για έναν δύσκολο αλλά δίκαιο αγώνα.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών τις ημέρες των εορτών και δεσμεύονται να διευκολύνουν την αναχώρηση και επιστροφή των εκδρομέων, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.