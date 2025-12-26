Σε θέσεις «μάχης» επιστρέφουν οι αγρότες μετά τα Χριστούγεννα και εν αναμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ την Κυριακή αναμένεται να αποφασιστεί σε πανελλαδική σύσκεψη το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

«Την Πρωτοχρονιά πάλι θα κινηθούμε στο ίδιο μοτίβο όπως και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Θα διευκολύνουμε κι εκεί τους εκδρομείς», λέει ο Κώστας Χατζής, εκπρόσωπος μπλόκου Νίκαιας.

Η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει μάλιστα το Σάββατο, τη στιγμή που οι αγρότες ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σύσκεψη στο Βασιλικό Μπλόκο.

Η αερογέφυρα δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Από το Σάββατο, ωστόσο, οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Μάλγαρα: Κλείνει το Σάββατο στις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα

Την ίδια ώρα, το Σάββατο, θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οι αγρότες προγραμματίζουν νέες δράσεις των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Τέλος, οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Στην κυβέρνηση

Το Μαξίμου, που βρίσκεται σε στάση αναμονής, επιμένει ότι 16+4 αιτήματα των παραγωγών του πρωτογενή τομέα υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Στους δρόμους, τα τρακτέρ έχουν τοποθετηθεί στην άκρη, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, ώστε να γίνουν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις τις ημέρες των εορτών. Μετά το κρας τεστ της εξόδου των Χριστουγέννων και με την ΕΛ.ΑΣ. να καραδοκεί για λόγους… «ασφαλείας», κάτι αντίστοιχο αναμένεται και στην επιστροφή των εκδρομέων με το νέο έτος.

«Θα διευκολύνουμε»

«Εμείς την πρωτοχρονιά θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, παραχωρώντας λωρίδες από το εθνικό δίκτυο. Το επιβατικό κοινό να πάει στους τόπους που έχει επιλέξει, να μείνει με τους ανθρώπους που θέλει να περάσει τις γιορτές. Αλλά να ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις της αστυνομίας, όπως με τα τσιμεντένια στηθαία που κλείσανε 4 ώρες τον δρόμο χωρίς να έχουν ειδοποιήσει κανέναν, οι οποίες πραγματικά είναι ανεξήγητες», δηλώνει (ΕΡΤnews) ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, φανερώνοντας τις προθέσεις αγροτών και κτηνοτρόφων πριν τις κρίσιμες συσκέψεις των επόμενων 48 ωρών.

Αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις

Το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12) στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών προκειμένου να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, καθώς δηλώνουν ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά τους και προαναγγέλλουν κλιμάκωση μετά τις γιορτές.

Την ίδια στιγμή, το μπλόκο του Λόγγου Τρικάλων έχει ενισχυθεί με περισσότερα τρακτέρ.

Οι αγρότες κρατούν ανοιχτό τον δρόμο και τα διόδια για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Στην Καρδίτσα, τα χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί στις δύο άκρες του αυτοκινητόδρομου Ε65.