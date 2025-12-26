Οι αγρότες περνούν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει οριστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), στις 12:30, στο μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, η σύσκεψη αυτή θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό βήμα για πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την πορεία και την πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι έως τώρα δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

«Καλά Χριστούγεννα» με τα τρακτέρ στην άκρη

Στην Περιμετρική Οδό των Πατρών η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον ομαλά, καθώς έχει δοθεί μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, διευκολύνοντας τη διέλευση των οχημάτων.

Πολλοί οδηγοί κορνάρουν σε ένδειξη συμπαράστασης, ενώ πολίτες επισκέπτονται το μπλόκο για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα», προσφέροντας γλυκίσματα, φαγητό και κρασί στους συγκεντρωμένους.

Το βράδυ της Παρασκευής

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου στη Δυτική Ελλάδα, όπου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι αγρότες τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο αναμένεται να συνεδριάσουν το βράδυ της Παρασκευής, ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης για τα επόμενα βήματά τους.

3.000 τρακτέρ στην Καρδίτσα

Στο μπλόκο του Ε65, στην Καρδίτσα, περίπου 3.000 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τους αγρότες να περνούν εκεί τις γιορτές. Παρά το εορταστικό κλίμα, η αποφασιστικότητα παραμένει αμείωτη.

Πολλοί επέστρεψαν στα μπλόκα μετά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν δύσκολο αλλά δίκαιο αγώνα.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι δεν θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών τις ημέρες των εορτών και δεσμεύονται να διευκολύνουν την αναχώρηση και επιστροφή των εκδρομέων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.