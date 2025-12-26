Σε αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αναμένεται να προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, με μπλόκα και αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και των συνόρων να βρίσκονται στο τραπέζι.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει οριστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), στις 12:30, στο μπλόκο της Νίκαιας. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, η σύσκεψη αυτή θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό βήμα για πανελλαδική συνάντηση, όπου θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την πορεία και την πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Εκπρόσωποι των παραγωγών από τα Μάλγαρα αναφέρουν ότι εξετάζεται ο αποκλεισμός των διοδίων στο ρεύμα προς Αθήνα αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, συνελεύσεις προγραμματίζονται στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, στο Δερβένι, στα Κερδύλλια και στο Νησέλλι. Παράλληλα, οι αγρότες της Χαλκηδόνας έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αύριο από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα, με διάρκεια δύο έως τρεις ώρες.

Στο μεταξύ, παραγωγοί από την Εξοχή δηλώνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται εντός της ημέρας.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων αναφέρουν ότι, έπειτα από συνεννόηση με το πανελλαδικό συντονιστικό, αποφασίστηκε αύριο στις 12 το μεσημέρι το πλήρες κλείσιμο του τελωνείου για φορτηγά και ΙΧ οχήματα. Η διάρκεια του αποκλεισμού θα καθοριστεί στη συνέχεια. Για το τελωνείο της Νίκης, οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το απόγευμα.

Τότε θα συνεδριάσουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναφέρουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά στον κόμβο του Ορμενίου και στο Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου παραμένουν παρατεταγμένα τρακτέρ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι του νομού, που είχαν ανακοινώσει προσωρινό άνοιγμα των μπλόκων λόγω των Χριστουγέννων, αναμένεται να αποφασίσουν αύριο για τη συνέχεια και τη μορφή των επόμενων δράσεών τους.

Ο Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ για τις επόμενες κινήσεις στα αγροτικά μπλόκα και τα μέτρα διευκόλυνσης των ταξιδιωτών.

Όπως τόνισε «εμείς την Πρωτοχρονιά θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, παραχωρώντας λωρίδες από το εθνικό δίκτυο. Το μπλόκο της Νίκαιας είναι ένα τεράστιο μπλόκο. Το επιβατικό κοινό να πάει στους τόπους που έχει επιλέξει, να μείνει με τους ανθρώπους που θέλει να περάσει τις γιορτές. Αλλά να ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις της αστυνομίας, όπως με τα τσιμεντένια στηθαία που κλείσανε 4 ώρες τον δρόμο χωρίς να έχουν ειδοποιήσει κανέναν, οι οποίες πραγματικά είναι ανεξήγητες».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις συντονισμένες προσπάθειες για να μην υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία: «Δώσαμε μιάμιση λωρίδα την πρώτη μέρα, δεν έγινε αποδεκτό από την αστυνομία. Το επιχειρησιακό σχέδιο προέβλεπε κάτι περισσότερο. Για λόγους ασφαλείας δώσαμε την αερογέφυρα, την οποία μετά από 5 ώρες έκανε δεκτό το αίτημά μας και παραχωρήθηκε ο δρόμος Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τις δύο λωρίδες που περνούν, που τους δίνουμε για να κυκλοφορεί το επιβατικό κοινό, τη μία την κλείνει η αστυνομία για λόγους ασφαλείας».

Ο ίδιος σημείωσε και την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με τις αρχές: «Με θέμα συνεννόησης της αστυνομίας θα λυθούν όλα. Κάναμε εξαντλητικούς διαλόγους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε η μοναδική κοινωνική ομάδα που παράγουμε κάτω του κόστους παραγωγής και δεν έχουμε ούτε εμείς τα απαραίτητα εισοδήματα για να ζήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας. Αν πέσει ο αγροτικός τομέας, αν εξαθλιωθεί και φτωχοποιηθεί, ο πρωτογενής τομέας θα πέσει σαν χάρτινος πύργος και ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου μαζί».