Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με αμείωτη ένταση σε όλη τη χώρα, καθώς μέρος των μπλόκων ζητά διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ η πλειονότητα επιλέγει τον αποκλεισμό βασικών οδικών αρτηριών. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, μετατρέποντας σε Γολγοθά την επιστροφή των εκδρομέων.

Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, 18 μπλόκα ζήτησαν την έναρξη διαλόγου, παραμένοντας ωστόσο σε κινητοποίηση. Από τη διαδικασία αποστασιοποιήθηκαν τα μπλόκα του Έβρου, του Κιλκίς, της Δράμας, της Χαλκηδόνας και του Νησελίου Ημαθίας, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τον χρόνο και τους όρους των συζητήσεων.

Κυκλοφοριακό χάος και αποκλεισμοί

Η επιστροφή των εκδρομέων εξελίχθηκε σε δοκιμασία, με ουρές χιλιομέτρων σε κομβικά σημεία όπως το Κάστρο και το Μαρτίνο. Η ΕΛ.ΑΣ. έκανε λόγο για έντονα προβλήματα στη Βοιωτία, όπου σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις.

Παράλληλα, στη Λάρισα αναμένεται να καταφθάσουν αγρότες από όλη τη Θεσσαλία με τα τρακτέρ τους, στηρίζοντας την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο Δερβένι η Εγνατία Οδός έκλεισε για μία ώρα και προς τις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας καθυστερήσεις. Στα σύνορα, στο τελωνείο των Ευζώνων, η κυκλοφορία διακόπηκε από το μεσημέρι έως το απόγευμα, ενώ έχει προγραμματιστεί νέος αποκλεισμός το βράδυ. Στον Προμαχώνα και την Εξοχή τα φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα, με τα επιβατικά οχήματα να κινούνται κανονικά.

Αποκλεισμός της Εθνικής Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον την εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Μέχρι πρότινος ο δρόμος παρέμενε ανοιχτός, ωστόσο οι αγρότες του μπλόκου Αγγελόκαστρου αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μπλοκάροντας μία από τις κεντρικότερες αρτηρίες της χώρας.

Αύριο έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών.

Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Λάρισα

Οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας εντείνουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, οι αγρότες θα μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους. Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Υπενθυμίζεται ότι 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής ζήτησαν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, προκαλώντας αντιδράσεις από άλλα μπλόκα. Πανελλαδικά τα σημεία κινητοποιήσεων ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου.

Αγρότες: Μπλόκα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν αν δεν υπάρξουν λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας πραγματοποιούν συνέλευση για αποτίμηση της κινητοποίησης και σχεδιασμό νέων δράσεων, ενώ οι Τρικαλινοί ετοιμάζουν ανακοινώσεις για τα επόμενα βήματά τους.

Η εικόνα στα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω αποκλεισμούς κατά την περίοδο των εορτών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Παράλληλα, παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το τελωνείο των Ευζώνων θα παραμείνει κλειστό και σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, με εξαίρεση έκτακτα περιστατικά. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν «μέχρι να δικαιωθούν».

Στον Προμαχώνα το μπλόκο ενισχύεται με τρακτέρ από Ηράκλεια και Σιδηρόκαστρο, ενώ οι συγκεντρωμένοι θα αποφασίσουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων στη γενική συνέλευσή τους. Η διέλευση παραμένει προς το παρόν ελεύθερη.

Στην Εξοχή Δράμας ο σταθμός διέλευσης παραμένει κλειστός για φορτηγά για τρίτη ημέρα, με τα επιβατικά οχήματα να κινούνται μέσω μικρής παράκαμψης. Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο από τις 14:00 έως τις 17:00, εξαιρώντας αστικά λεωφορεία και επείγοντα περιστατικά.

Αποκλεισμός από τους αγρότες στην Καλαμάτα

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της συνέχισης των κινητοποιήσεών τους. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας έφτασαν στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της υπηρεσίας.

Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του χώρου για περίπου μία ώρα, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ανέφεραν τα αιτήματά τους και ξεκαθάρισαν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

Εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο αγροτικό κίνημα

Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις οδηγών και επαγγελματιών, που κάνουν λόγο για πολύωρους εγκλωβισμούς. «Είμαστε κολλημένοι εδώ και πάνω από μία ώρα», ανέφεραν οδηγοί στο MEGA, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αγρότες άνοιξαν προσωρινά τους δρόμους για αποσυμφόρηση.

Στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος εντείνονται οι αντιπαραθέσεις. Εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλίας κάνουν λόγο για «προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού» και αμφισβητούν τη νομιμοποίηση όσων ζητούν διάλογο, θεωρώντας ότι στόχος είναι η αποδυνάμωση της πίεσης προς την κυβέρνηση.

Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφοροποιούνται υποστηρίζουν ότι συμμετείχαν στις συσκέψεις ως παρατηρητές, γεγονός που εντείνει τη συζήτηση για το ποιος εκπροσωπεί ποιον. Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών αναμένεται μετά την Πρωτοχρονιά, πιθανότατα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, ενώ το κίνημα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή μεταξύ συνέχισης της σύγκρουσης και αναζήτησης διαλόγου.