Αμετακίνητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους εν μέσω εορτών. Μάλιστα, κλείνοντας κάποιους δρόμους, δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, καθώς οι εκδρομείς που επιστρέφουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Πολύ μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν στην Αθήνα στην περιοχή της Βοιωτίας, λόγω του μπλόκου των αγροτών στο Κάστρο. Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας. Οι αγρότες από το Σάββατο είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πριν λίγο για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Προς το παρόν, δεν παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ. Εκεί έχει ήδη σχηματιστεί ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα. Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.

Σήκωσαν τις μπάρες διοδίων στην Καρδίτσα

Σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε μια συμβολική κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Με τρακτέρ, αγροτικά και ιδιωτικά ΙΧ κινήθηκαν προς τα διόδια των Σοφάδων σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Οι παραγωγοί, έχοντας φροντίσει να «τυφλώσουν» τις κάμερες ελέγχου του σταθμού διοδίων με σακούλες, σταματούσαν στιγμιαία τους οδηγούς για να μοιράσουν κείμενα, να μιλήσουν μαζί τους και να κεράσουν καφέ, ανταλλάσσοντας ευχές για «καλή χρονιά» και «καλό δρόμο».

Την ίδια ώρα, ο κλοιός σφίγγει στην υπόλοιπη επικράτεια με την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να έχει κοπεί ουσιαστικά στα τρία. Στη Λάρισα παραμένει κλειστή η αερογέφυρα Νίκαιας, ενώ στα Μάλγαρα έχει αποκλειστεί το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι την Τρίτη, ημέρα που αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Παρόμοια εικόνα επικρατεί στο Κάστρο Βοιωτίας όπου η εθνική είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στα σύνορα, με το Τελωνείο Ευζώνων να κλείνει κατά διαστήματα και τους σταθμούς Προμαχώνα και Εξοχής να παραμένουν κλειστοί για τα φορτηγά. Κοινό αίτημα όλων των μπλόκων, όπως διατυπώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση στην Επανομή, παραμένει ο ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση.

Θεσσαλονίκη: Άνοιξε προσωρινά το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων

Άνοιξαν οι αγρότες προσωρινά το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 18.00 και θα αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα γίνει. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ήδη ανοιχτό.

Για μια ώρα, από τις 13.00 μέχρι τις 14.00, οι αγρότες έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας οδού στη θέση Δερβένι (προς Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα) και σχηματίστηκαν ουρές στους παράδρομους στους οποίους διοχετεύτηκαν τα αυτοκίνητα.

Προμαχώνας

Κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα του τελωνείου του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ελεύθερη θα είναι για όλα τα οχήματα η διέλευση την παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα από την πλευρά της Βουλγαρίας, καθώς υπάρχουν αναφορές για ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Κλειστός ο κόμβος της Εγλυκάδας στην Αχαΐα

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν χθες το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Μαρινάκης: «Ενθαρρυντική εξέλιξη» η στροφή στον διάλογο

Την ίδια στιγμή, ως «ενθαρρυντική εξέλιξη» χαιρέτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τη βούληση πολλών εκπροσώπων των αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα και στους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν τη λογική της «στείρας αντιπαράθεσης» που δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας.

Υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο από την πρώτη στιγμή και πως οι πληρωμές εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «με το πλαίσιο που θέσαμε ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων», καταλήγοντας πως «ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός– θα φέρει τις λύσεις».