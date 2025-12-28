Κάλεσμα για κοινή κάθοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση απηύθυναν εκπρόσωποι 14 μπλόκων και 4 αγροτικών συλλόγων, σε κλίμα ενίσχυσης κινητοποιήσεων από τα 57 μπλόκα. Οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις θα ληφθούν μετά την Πρωτοχρονιά.

Το ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Μαλγάρων παραμένει κλειστό, ενώ τη Δευτέρα θα κλείσουν συμβολικά και τα δύο ρεύματα για 24 ώρες.

Στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι 18 μπλόκων, μετά από σύσκεψη, ζήτησαν διάλογο με την κυβέρνηση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους. Τα μπλόκα προέρχονται από περιοχές όπως το Αεροδρόμιο, οι Ευζώνες, τα Κερδύλλια, η Δράμα, το Μπράλο, το Αιγίνιο, το Νησέλι, η Κρύα Βρύση, οι Μικροθήβες, η Σκύδρα, η Έδεσσα, η Χαλκηδόνα, η Αχαΐα, οι Φέρρες, η Κομοτηνή και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου.

Σε ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο «μακριά από σκοπιμότητες και στείρες αντιπαραθέσεις», με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. Καλούν όλους τους αγρότες σε κοινή συμπόρευση για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στη Νίκαια, οι αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ουσιαστικές απαντήσεις και προειδοποιούν ότι θα σκληρύνουν τη στάση τους αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα 14 βασικά τους αιτήματα μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Κλειστά σημεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, με εκτροπή οχημάτων μέσω Χαλάστρας. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείσει τη Δευτέρα.

Στο τελωνείο Ευζώνων θα προχωρήσουν σήμερα σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής ο αποκλεισμός ισχύει μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά οχήματα διέρχονται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Προμαχώνας: Παραμένουν κλειστά τα δύο ρεύματα για φορτηγά, ενώ η διέλευση για Ι.Χ. θα είναι ελεύθερη κατά την Πρωτοχρονιά.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).

Πάτρα (Εγλυκάδα): Νέος αποκλεισμός του κόμβου από αγρότες και κτηνοτρόφους, με εκτροπή κυκλοφορίας στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Δέσμευση λογαριασμών – Η περίπτωση Μπότα

Ο Γιώργος Μπότας, ορυζοπαραγωγός και γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, ανακοίνωσε ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί δεσμεύτηκαν από τις αρχές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με αναφορές για «αγροτεμάχια-φαντάσματα» και επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019.

Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν νόμιμο επαγγελματία αγρότη που νοικιάζει γη και υποβάλλει κανονικά δηλώσεις ΟΣΔΕ. Η δέσμευση έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική και ηθική ζημιά, ενώ ο ίδιος προγραμματίζει δικαστικές ενέργειες για την αποκατάσταση της αλήθειας.