Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο. Όπως σημείωσε, ο Πρωθυπουργός είχε ήδη ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρόθεση για διάλογο είναι απολύτως ειλικρινής. Το πλαίσιο που έχει τεθεί καλύπτει, όπως είπε, τη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών που έδωσαν λύσεις σε ζητήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προχωρούν σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ παρατήρησε πως όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων αντιλαμβάνονται την ανάγκη συμμετοχής στον διάλογο, έστω και με καθυστέρηση.

Όπως τόνισε, αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και θα πρέπει να γίνει αντιληπτή και από όσους εξακολουθούν να αρνούνται τη συζήτηση. Κάλεσε να εγκαταλειφθεί η παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που –όπως είπε– έχει εξαντλήσει τις αντοχές της κοινωνίας.

«Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός– θα φέρει τις λύσεις», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.