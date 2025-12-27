Με επιστολή τους, 18 μπλόκα αγροτών αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τις αντιπαραθέσεις και να επιλέξουν τον διάλογο, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και την επιστροφή των παραγωγών στις καλλιέργειές τους.

Αν και μέχρι πρόσφατα όλα έδειχναν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχίζονταν και τα μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους θα παρέμεναν, προκαλώντας ανησυχία στους εκδρομείς των εορτών, οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια προχώρησαν σε αιφνιδιαστική πρωτοβουλία. Με τη συμμετοχή 18 μπλόκων συναντήθηκαν στην Επανομή και κάλεσαν σε ενότητα όλα τα μέτωπα του αγροτικού κινήματος, πιέζοντας για κοινή συνάντηση με την κυβέρνηση.

Στην επιστολή που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση αναφέρεται: «Πραγματοποιήθηκε εν μέσω κινητοποιήσεων συνάντηση με τη συμμετοχή 18 μπλόκων ανά την Ελλάδα».

Όπως σημειώνεται, η κατάσταση που επικρατεί «επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας», τα οποία έχουν ήδη τεθεί υπόψη της κυβέρνησης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της έναρξης ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Οι αγρότες τονίζουν ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει «μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», με στόχο ένα γόνιμο και εποικοδομητικό αποτέλεσμα προς όφελος της εθνικής οικονομίας. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», αναφέρουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τα μπλόκα σε Μάλγαρα και Νίκαια

Στη Νίκαια, οι αγρότες έκλεισαν την αερογέφυρα, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως την Τρίτη το μεσημέρι, ώστε να διευκολυνθεί στη συνέχεια η επιστροφή των εκδρομέων των εορτών.

Παράλληλα, αύριο αναμένεται άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα προγραμματίζονται παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής. Από τις 12:45 το μεσημέρι, η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας.

Με αποκλεισμούς σε τελωνεία και οδικά δίκτυα οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τα Χριστούγεννα και έως την Πρωτοχρονιά. Στη μία το μεσημέρι, οι αγρότες των Μαλγάρων απέκλεισαν το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, απόφαση που θα ισχύσει έως την Τρίτη.

Στις δώδεκα, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα, για όλα τα οχήματα πλην έκτακτων περιστατικών. Ο αποκλεισμός θα διαρκεί καθημερινά από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, μέχρι την Τρίτη.

Παράλληλα, αγρότες έχουν κλείσει τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα για τα φορτηγά έως την Τρίτη, ενώ τα επιβατικά κινούνται κανονικά. Από το απόγευμα της Κυριακής παραμένει κλειστός για τα φορτηγά και ο σταθμός στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμό του κόμβου από τις 14:00 έως τις 17:00.