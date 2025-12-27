Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες, οι οποίοι μέσα από συνελεύσεις στα μπλόκα και ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης, καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στέλνουν παράλληλα σαφές μήνυμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων μέχρι να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες έκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα σχεδιάζουν να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό της Περιμετρικής Οδού Πατρών.

Αποφάσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, αποφάσισαν τα επόμενα βήματα έως την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις 13:00 έκλεισε η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο θα ισχύσει έως την Τρίτη το μεσημέρι, ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Αύριο αναμένεται άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως τονίζουν, οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Με απόφαση της αστυνομίας τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των κινητοποιήσεων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε ότι οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τους κλάδους εισόδου και εξόδου του Α/Κ Νίκαιας.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων έως 3,5 τόνων διακόπτεται από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Κιλελέρ, ενώ για τα βαρέα οχήματα έως τον Α/Κ Βελεστίνου. Η κίνηση διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας–Βόλου.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και προς Θεσσαλονίκη, με εκτροπές από Κιλελέρ και Βελεστίνο, ανάλογα με το βάρος των οχημάτων.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Αποκλεισμοί τελωνείων και οδικών αξόνων

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχωρούν οι αγρότες, με διάρκεια τεσσάρων ωρών. Το τελωνείο θα ανοίξει προσωρινά για αποσυμφόρηση και θα ακολουθήσει νέος αποκλεισμός το απόγευμα, σε συμβολική κίνηση.

Στη Χαλκηδόνα ο κόμβος παραμένει κλειστός από τις 14:00 έως τις 17:00, ενώ στο τελωνείο της Νίκης οι αποκλεισμοί θα γίνουν μεσημέρι και βράδυ. Αγρότες της Φλώρινας προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το γραφείο του βουλευτή Σταύρου Παπασωτηρίου, αφήνοντας άχυρο και κοπριά στην είσοδο.

Αύριο το μεσημέρι θα κλείσει για μία ώρα το Δερβένι, ενώ το βράδυ έχει προγραμματιστεί σύσκεψη ενημέρωσης.

Αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια θα συναντηθούν στην Επανομή με εκπροσώπους από την Κεντρική Μακεδονία για συντονισμό ενόψει της πανελλαδικής επιτροπής.

Στην Πάτρα εξετάζεται αποκλεισμός της Περιμετρικής Οδού, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η διέλευση επειγόντων περιστατικών. Στο Αγγελόκαστρο δεν προβλέπεται αποκλεισμός, ενώ η Εθνική Οδός Αντιρρίου–Ιωαννίνων παραμένει ανοιχτή.

Οι αγρότες της Ροδόπης επέστρεψαν στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, αποκλείοντας από τις 11:00 το πρωί το ρεύμα προς Ξάνθη. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση πανελλαδικής σύσκεψης με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθούν, για τον καλύτερο συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Μεσσηνία: Αποφασισμένοι οι αγρότες στη Θουρία

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους δηλώνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Θουρίας, αναμένοντας τις αποφάσεις του πανελλαδικού συντονιστικού.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, Κώστας Αποστολόπουλος, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Θα είμαστε εδώ μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει καθημερινά».

Το μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες από Μεσσήνη, Χανδρινό, Φιλιατρά, Μάνη και Πυλία, με εκπροσώπηση πλέον από όλο τον νομό. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς η παράκαμψη μέσω της παλιάς εθνικής οδού δεν προκαλεί καθυστερήσεις.

Κορινθία: Παράδοση φακέλου αιτημάτων στον Κώστα Τσιάρα

Εκπρόσωποι αγροτών από την Κορινθία παρέδωσαν φάκελο με τα βασικά αιτήματά τους στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Ο φάκελος περιλαμβάνει προτάσεις για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι παρεμβάσεις σε θέματα ενισχύσεων, διαχείρισης κινδύνων, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείρισης υδάτων και κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι προτάσεις βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρία από το πεδίο, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και επιτρέπει ουσιαστική αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.