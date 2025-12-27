Αγρότες εκπρόσωποι δεκαοκτώ μπλόκων συναντήθηκαν το μεσημέρι στην Επανομή και ζητούν με ανακοίνωσή τους την άμεση επίλυση «προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα για «κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται η ανάγκη έναρξης ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Όπως υπογραμμίζεται, «μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις, όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο. Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς».

Ωστόσο, στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Παράλληλα σε εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που συνεχίζονται εδώ και περίπου είκοσι ημέρες.

Οι αγρότες είχαν προσωρινά άρει τον αποκλεισμό στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία των εκδρομέων κατά την εορταστική περίοδο.

Μετά την επαναφορά του μπλόκου, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο μέσω των κόμβων Κ1 (λιμάνι Πάτρας) και Γλαύκου.

Αποκλεισμοί σε Μάλγαρα, Προμαχώνα και Νίκαια

Νωρίτερα το Σάββατο, οι αγρότες έκλεισαν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων, έως τη νέα σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Πρωτοχρονιά.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό μέχρι αύριο το βράδυ, οπότε θα αποφασιστεί αν θα κλείσει, αφήνοντας την κυκλοφορία μόνο από τις παρακαμπτήριες. Παράλληλα, η παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας έκλεισε στο ύψος της Χαλκηδόνας από τις 14:00 έως τις 17:00, ενώ πολύωροι αποκλεισμοί σημειώθηκαν και στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Αγρότες: Μπλόκο στη Νίκαια και νέες κινητοποιήσεις

Από τη μία το μεσημέρι έκλεισε η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, διακόπτοντας την κυκλοφορία μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι, ώστε να διευκολυνθεί στη συνέχεια η μετακίνηση των εκδρομέων.

Αύριο προγραμματίζεται το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους. Στόχος τους είναι να αυξήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και τη δέσμευση σε συγκεκριμένα μέτρα.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση πανελλαδικής σύσκεψης αγροτών με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σύντομα, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των κινητοποιήσεων.

Επανέναρξη αποκλεισμού στην Εγνατία Οδό από το μπλόκο Ροδόπης

Οι αγρότες της Ροδόπης, που είχαν ανοίξει προσωρινά το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής ενόψει των Χριστουγέννων, επανήλθαν σήμερα στο σημείο. Από τις 11:00 το πρωί, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ξάνθη έχει διακοπεί εκ νέου.

Οι οδηγοί εκτρέπονται πλέον από την έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν είτε μέσω της παλαιάς εθνικής οδού (Πόρτο Λάγος) είτε μέσω Ιάσμου, από όπου μπορούν να επανέλθουν στην Εγνατία Οδό.

Αγρότες της Φλώρινας συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου, όπου πέταξαν άχυρο και κοπριά, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους.

Εκπρόσωποι των αγροτών της Κορινθίας παρέδωσαν φάκελο με τεκμηριωμένα αιτήματα στον υπουργό Κώστα Τσιάρα. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η πρωτοβουλία αυτή αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική συμβολή σε έναν θεσμικό διάλογο που μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα.