Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινούνται πλέον οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα, με μέρος τους να εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις και άλλους να εκφράζουν ανοιχτά την πρόθεση να ξεκινήσει διάλογος με την κυβέρνηση.

Όπως μεταδίδει το MEGA, εμφανές είναι ένα προσωρινό «ρήγμα» στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος, μετά την πρωτοβουλία 18 μπλόκων να ζητήσουν διάλογο με την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν στους δρόμους.

Από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, αποστασιοποιήθηκαν συγκεκριμένα μπλόκα σε Έβρο, Κιλκίς, Δράμα, Χαλκηδόνα και Νησέλι Ημαθίας.

Την ίδια στιγμή, η επιστροφή των εκδρομέων έγινε με δυσκολία, καθώς ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στο Κάστρο και στο Μαρτίνο.

Τα μπλόκα κόβουν εκ νέου σήμερα τη χώρα στα δύο

Τη Δευτέρα η χώρα κόβεται στη μέση, ενώ οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στη πόλη της Λάρισας το απόγευμα.

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων ενώ στη συνέχεια οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους.

Ειδικότερα στο μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα για τρεις ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαια.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά.

Mπλόκο Μπράλου: Δίωρο κλείσιμο παραδρόμων και επαρχιακού δικτύου

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο.

Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Νεα κλιμάκωση στο μπλόκο των Μαλγάρων

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν σήμερα το ρεύμα προς Αθήνα από τις 12:00 και για ένα 24ωρο. Το συγκεκριμένο ρεύμα θα ανοίξει εκ νέου αύριο, Τρίτη, προκειμένου να γίνει ομαλά η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Σήμερα στο χορό των κινητοποιήσεων ξαναμπαίνει το μπλόκο στο Δερβένι, όπου θα υπάρξει συμβολικός αποκλεισμός του κόμβου πάνω στην Εγνατία Οδό.

Καλαμάτα: Εβδομάδα κλιμάκωσης προαναγγέλλουν οι αγρότες

Με νέα κινητοποίηση στην Καλαμάτα ξεκινά η ερχόμενη εβδομάδα για τους αγρότες της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τη Δευτέρα αποφασίστηκε Μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει από το μπλόκο της Θουρίας θα καταλήξει στο κτίριο της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Σύμφωνα επίσης, με απόφαση της χθεσινής συνέλευσης, το μπλόκο της Μεσσηνίας κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του, ακολουθώντας την απόφαση του πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών. Οι μορφές των κινητοποιήσεων θα αποφασιστούν στις συνελεύσεις των επόμενων ημερών, ενώ εκφράστηκε ομόφωνα η άποψη για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα τους από την κυβέρνηση.

Το μπλόκο της Θουρίας μετρά πλέον δύο εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες αυξάνεται η συμμετοχή των αγροτών, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές του νομού η συγκομιδή της ελιάς είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Μεγάλη ταλαιπωρία σε εθνική οδό και παραδρόμους

Σε «Οδύσσεια» εξελίχθηκε η επιστροφή όσων ταξίδεψαν τα Χριστούγεννα και τώρα θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής και όσο οι ώρες περνούσαν οι ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας μεγάλωναν. Το ίδιο απελπιστική η κατάσταση και στους παραδρόμους.

Αυτό όπως αναφέρει LamiaReport συνέβη γιατί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας έχουν κλείσει την εθνική οδό και δυστυχώς ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Οι εικόνες στο βίντεο είναι από την εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, όπου η ουρά των αυτοκινήτων ήταν μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.