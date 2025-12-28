Αποφασισμένοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο δηλώνουν οι αγρότες, οι οποίοι από τη Δευτέρα επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας όχι μόνο τις εθνικές οδούς αλλά και τους παραδρόμους, προκαλώντας πολύωρη παράλυση στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, σχεδιάζουν αποκλεισμούς και στα τελωνεία, εγκλωβίζοντας χιλιάδες οδηγούς φορτηγών στα σύνορα. Σε περιοχές χωρίς μπλόκα, αγρότες θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οδηγών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους σε πλήρη συντονισμό με την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων, εφόσον –όπως υποστηρίζουν– η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί τα αιτήματά τους. Κατηγορούν την κυβέρνηση για «επικοινωνιακά παιχνίδια», τονίζοντας ότι δεν έχει ικανοποιηθεί κανένα από τα βασικά τους αιτήματα.

Η ανακοίνωση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι, από τον Έβρο έως τη Ρόδο, εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν με την κυβέρνηση προκάλεσε αντιδράσεις στη Θεσσαλία. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, σχολίασε πως «είναι προσπάθεια λίγων να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ξεφύγει από την πίεση».

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για διάλογο, καλώντας σε ενότητα και τους υπόλοιπους αγρότες της χώρας.

Εντάσεις και διαφοροποιήσεις στα μπλόκα

Μπλόκα όπως αυτό της Χαλκηδόνας καταγγέλλουν προσπάθειες διχασμού του αγροτικού κινήματος, ενώ άλλες περιοχές, όπως η Νίκαια, ο Λευκώνας και η Επανωμή, διαχωρίζουν τη θέση τους από τις πρωτοβουλίες διαλόγου.

Αγρότες από τα Μικροθήβες διευκρινίζουν ότι συμμετείχαν στις συσκέψεις μόνο ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που προκαλεί νέα αντιπαράθεση για το ποιοι εκπροσωπούν επίσημα τους αγρότες στις διαπραγματεύσεις.

Το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε την Παρασκευή (26/12) ομόφωνα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, προειδοποιώντας ότι εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους, θα εντείνουν τις δράσεις τους.

Πρόγραμμα κινητοποιήσεων

Για τις επόμενες ημέρες οι αγρότες αποφάσισαν:

Την Κυριακή να ανοίξουν εκ νέου τα διόδια του Μακρυχωρίου, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 16:00, να κλείσουν παρακαμπτήριους δρόμους και στη συνέχεια να μπουν με τρακτέρ στη Λάρισα. Εκεί θα μοιράσουν ανακοίνωση καλώντας τους κατοίκους να στηρίξουν τον αγώνα τους, καθώς συμπληρώνονται 30 ημέρες κινητοποιήσεων.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς, να υποδεχθούν τον νέο χρόνο στο μπλόκο, μαζί με τις οικογένειές τους και τους κατοίκους της περιοχής.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες άνοιξαν προσωρινά το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων ο δρόμος παρέμεινε ανοιχτός και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες έκλεισε επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Τη Δευτέρα (29/12) θα κλείσει και ο κόμβος Χαλκηδόνας από τις 14:00 έως τις 17:00, καθώς και ο κόμβος στο Δερβένι από τις 13:00 έως τις 14:00.

Από την παραμονή των Χριστουγέννων παραμένουν ανοιχτές οι μπάρες των διοδίων στο Αγγελόκαστρο, ενώ η περιμετρική της Πάτρας στον κόμβο Εγλυκάδας –που είναι κλειστή– θα ανοίξει ξανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.