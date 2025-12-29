Τείνουμε να ξεχνάμε την ύπαρξή τους. Ερχονται όμως οι γιορτές και μας θυμίζουν ότι και εκεί ακόμη, στον βυθό της πολιτικής, υπάρχει ζωή. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα με φιλοδοξίες, όνειρα, σχέδια, οράματα και φαντασιώσεις, που παλεύουν να τα πραγματοποιήσουν. Μπορεί εμείς να μην προσέχουμε την ύπαρξή τους, ούτε καν να τη βλέπουμε, υπό κανονικές συνθήκες. Ομως εκεί κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα και όταν έρχονται οι γιορτές και η επικαιρότητα αργεί, τότε προσφέρεται η ευκαιρία σε αυτά τα πλάσματα για λίγη δημοσιότητα, που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν.

Τέτοια είναι η περίπτωση του πρώην βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ Νίκου (Ωωω, γέροντα η ευχή!) Νικολόπουλου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ομάδα δικηγόρων απευθύνθηκε επιστολικώς στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, από τον οποίο ζητούν να διερευνήσει, μέσω του υλικού που συγκεντρώνουν οι ρωσικοί δορυφόροι, αν φορτώθηκε ύποπτο φορτίο στη μοιραία αμαξοστοιχία των Τεμπών… Επειδή το ανέκδοτο είναι καλό, να μου επιτραπεί να προσθέσω ότι οι ρωσικοί δορυφόροι είναι εφοδιασμένοι, ως γνωστόν, με ειδικούς αισθητήρες για το ξυλόλιο!

Εκείνοι πάντως, ως ομάδα ελλήνων δικηγόρων, έκαναν το χρέος τους και έστειλαν το αίτημά τους προσωπικά στον Πούτιν. Δεν ξέρουμε πότε το έστειλαν, δεν το διευκρίνισε αυτό ο κ. Νικολόπουλος, ούτε και πώς. Υποθέτω, όμως, ότι εστάλη μέσω της εδώ πρεσβείας και της διπλωματικής οδού. Τώρα που το πληροφορηθήκαμε, λοιπόν, κρατάμε όλοι την αναπνοή μας, περιμένοντας την απάντηση του ηγέτη του ξανθού γένους. Νομίζω, ωστόσο, ότι η προσπάθεια της ομάδας των δικηγόρων θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, αν (μέρες που είναι κιόλας) κοινοποιούσαν την επιστολή τους και προς τον Αγιο Βασίλη (στην εκδοχή του ως Santa Claus), καθώς αυτό θα αύξανε τη διπλωματική πίεση στον μεγαλόψυχο ηγέτη της Ρωσίας. Ετσι, θα αποκτούσε μεγαλύτερη βαρύτητα το αίτημά τους. Ισως μάλιστα εξ αυτού του λόγου ο Πούτιν να όριζε ειδικό προσωπικό του απεσταλμένο για τη συγκεκριμένη υπόθεση!

Μπορεί, όμως, οι δικηγόροι που ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτή να το έχουν κάνει ήδη. Μη σας πω κιόλας ότι μπορεί να συνεννοήθηκαν πρώτα με τον Σάντα και μετά να ακολούθησε το αίτημα προς τον Πούτιν. Είναι πολύ φυσικό εκ μέρους τους να μην αποκαλύπτουν όλα τα όπλα τους – κορόιδα είναι;

Η μόνη μου επιφύλαξη για την επιτυχία του σχεδιασμού αφορά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Επειδή εκεί, στη Φινλανδία, είναι το χωριό του Σάντα, ελπίζω η ένταξη της χώρας σε έναν αμυντικό μηχανισμό, τον οποίο η Ρωσία θεωρεί εχθρικό, να μην έχει προκαλέσει ψυχρότητα στις σχέσεις του Σάντα με τον Βλαδίμηρο. Αν και οφείλω να παραδεχθώ ότι το φοβάμαι, γιατί ο Σάντα είχε την απρονοησία να αναμειχθεί προσωπικά στο Ουκρανικό. Θυμίζω ότι πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ο Σάντα προσέφερε το σπίτι του στην Κάγια Κάλας για να δεχθεί εκεί τους ευρωπαίους ηγέτες και να συζητήσουν το Ουκρανικό. Επομένως, δεν θα εκπλαγώ αν ο Βλαδίμηρος είναι χολωμένος…

Είναι δήλωση της παραμονής των Χριστουγέννων, πρέπει όμως να την προσέξουμε γιατί προέρχεται από πρόσωπο ιδιαίτερου κύρους. Εννοώ βέβαια τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς (με σήμα την πεπονόφλουδα) Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος, ύστερα από περιοδεία του στο Χαλάνδρι, διαπίστωσε ότι «ο κόσμος στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία του στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών», δηλαδή τα μπλόκα. Του το μετέφεραν, όπως είπε, οι ίδιοι οι άνθρωποι τους οποίους συνάντησε στην αγορά του Χαλανδρίου. Κι αφού το είπαν οι ίδιοι, τι θα του είπαν, ψέματα; Προσωπικά, εμπιστεύομαι το πολιτικό αισθητήριο του κ. Χαρίτση. Δεν είναι τυχαία, νομίζω, ο πολιτικός αρχηγός με τη μικρότερη δημοτικότητα – μικρότερη και από εκείνη του Δημήτρη Νατσιού. Συνεπώς, οφείλουμε να προσέξουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Χαρίτσης διαβάζει την πραγματικότητα γύρω του. Μας συμφέρει να τον ακούσουμε με προσοχή, να καταλάβουμε τι προτείνει και μετά εμείς να κάνουμε το αντίθετο…