Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα φαίνεται να ευθυγραμμίζονται ως προς την εκτίμηση ότι μια προσωρινή εκεχειρία, όπως αυτή που πρότειναν η ΕΕ και η Ουκρανία, θα είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα «να παρατείνει τον πόλεμο», σύμφωνα με δήλωση του συμβούλου του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα της ίδιας ημέρας, περίπου μία ώρα πριν από τη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την κατάσταση στο Ντονμπάς.

Ο Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ θεωρούν πως η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να έχουν νέα τηλεφωνική επικοινωνία μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι, όπως διευκρίνισε ο Ουσακόφ.