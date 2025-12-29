Μέσα στη νέα χρονιά θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΜΑΤΑ). Αυτό σημαίνει πως θα γίνει νέο φακέλωμα των ακινήτων, καθώς ο αριθμός αυτός θα είναι μόνιμος και θα συνοδεύει κάθε ακίνητο σε όλες τις συναλλαγές. Επί της ουσίας θα λειτουργεί σαν… ΑΜΚΑ για κάθε ακίνητο.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου-πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον Μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΜΑΤΑ) μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται/τσεκάρονται όλες οι μεταβιβάσεις, οι παράνομες κατασκευές, οι επιδοτήσεις κ.ά.

Τι είναι ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου;

Στοχεύει στην ενοποίηση των διάσπαρτων πληροφοριών που τηρούνται σήμερα σε διαφορετικά μητρώα, προσφέροντας έτσι μια κοινή βάση δεδομένων/πληροφοριών μεταξύ των φορέων. Ειδικότερα, θα διασυνδέει δεδομένα από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ/ΔΕΥΑ, δήμους, πολεοδομίες, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και ασφαλιστικές εταιρείες.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ή όχι λάθη καθώς και παραλείψεις. Θα πρέπει να:

έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο

υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

διορθώσουν το Ε9, αν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση (ή στην περίπτωση που έγιναν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων χώρων)

διαγραφούν από το Ε9 όσα ακίνητα δεν έχουν εντοπιστεί στο Κτηματολόγιο ή είναι δασικές εκτάσεις και διεκδικούνται από το Δημόσιο ή εγκαταλείφθηκαν και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες

προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες;

Απλοποίηση συναλλαγών: Πλέον θα απαιτείται μόνο ένας αριθμός για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, αγοραπωλησίες και επιδοτήσεις, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Καταργούνται τα πολλαπλά έγγραφα: Δεν θα χρειάζεται η προσκόμιση πλήθους πιστοποιητικών από διαφορετικές υπηρεσίες, καθώς όλα θα ανασύρονται αυτόματα μέσω του ΜΑΤΑ.

Μεγαλύτερος έλεγχος: Θα εντοπίζονται ευκολότερα αυθαίρετα, αδήλωτα τετραγωνικά ή οφειλές, καθώς τα στοιχεία της Εφορίας θα ταυτίζονται με αυτά του Κτηματολογίου και των παρόχων ενέργειας.

Λιγότερα λάθη σε δηλώσεις, τετραγωνικά και στοιχεία ακινήτων.

Καλύτερη εικόνα της ιδιοκτησίας, της εκμετάλλευσης και των υποδομών κάθε ακινήτου.

Πρόκειται για νέα ψηφιακή πλατφόρμα;

Ναι, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (E-Registries).

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της, θα υπάρχουν οι εξής αλλαγές, σε σχέση με το σημερινό καθεστώς.

Με κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας, χρήσης ή στοιχείων του ακινήτου θα ενημερώνονται – μέσω αυτής – αυτόματα όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

Θα εξαλειφθούν οι καθυστερήσεις που προκαλούνται από διαφορετικές καταγραφές και δηλώσεις μεταξύ Κτηματολογίου και Ε9.

Οι ιδιοκτήτες δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί.

Ποιες πληροφορίες θα αντληθούν και από πού;

Στοιχεία από:

Κτηματολόγιο, που αφορούν τετραγωνικά μέτρα, θέση ακινήτου κ.λπ.

Δικαστήρια, που αφορούν ακίνητα στα οποία υπάρχει αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας, με αγωγές ή άλλα ένδικα μέσα.

Ασφαλιστήρια συμβόλαια των κτισμάτων.

Αποδέκτες αγροτικών επιδοτήσεων.

Πώς θα καταγράφονται οι αγροτικές επιδοτήσεις;

Το ηλεκτρονικό σύστημα/πλατφόρμα («E-Registries») θα συνδέει τον ψηφιακό χάρτη στον οποίο θα «κουμπώνουν» τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων από Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες, με την καταγραφή τον δεδομένων των αγροτικών ενισχύσεων, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, για την πλήρη αποτύπωση της χρήσης κάθε γεωτεμαχίου.

Τι εξασφαλίζεται με την καταγραφή αυτή;

Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεται αν η έκταση πραγματικά καλλιεργείται, αν καταπατώνται δασικές εκτάσεις, αν είναι επιλέξιμη για επιδοτήσεις ή αν χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο.

Δημιουργείται έτσι, για πρώτη φορά, ένας ενιαίος ψηφιακός φάκελος ακινήτου που «ακολουθεί» την ιδιοκτησία σε όλη τη διάρκεια ζωής της.

Πώς θα παρακολουθούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων;

Με τη δημιουργία του Μοναδικού Αριθμού Ταυτότητας και την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας θα καταγράφεται αυτόματα.

Ετσι, όταν υπογράφεται ένα συμβόλαιο και αναρτάται στο «myPROPERTY», θα ενημερώνονται αυτόματα οι εταιρείες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και οι δήμοι, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τον πρώην και τον νέο ιδιοκτήτη.

Πρόκειται πρακτικά για ένα νέο «φακέλωμα» των ακινήτων;

Ναι, αφού θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει συνολικά τα στοιχεία των ακινήτων της χώρας (κτίρια, οικόπεδα κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία της εκμετάλλευσής τους (π.χ. ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενοικιάσεις, φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ.).

Πώς θα αντιμετωπίζονται τα αυθαίρετα;

Το ολοκληρωμένο σύστημα που θα δημιουργηθεί θα «κουμπώνει», όπως προαναφέρθηκε, πάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη, όπου με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), της Τεχνικής Νοημοσύνης, και με συνεχόμενες νέες και επαναληπτικές λήψεις των ακινήτων, θα γίνεται έλεγχος με τα αρχεία της πολεοδομίας και τις δηλώσεις αυθαιρέτων και Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, που έχουν υποβάλει στο ηλεκτρονικό σύστημα οι μηχανικοί. Με αυτόν τον γρήγορο τρόπο θα εντοπίζεται αν κατασκευάστηκε – και πότε – οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή.