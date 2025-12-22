Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) δεν θα αποτελέσει απλώς μια ακόμη ψηφιακή εφαρμογή, αλλά έναν ενιαίο «φάκελο» για κάθε ακίνητο. Μέσα από αυτό, το κράτος θα έχει πλήρη εικόνα για το ποιος κατέχει τι, πώς χρησιμοποιείται κάθε περιουσία και αν τα δηλωμένα στοιχεία είναι ακριβή. Για τους ιδιοκτήτες, το ζητούμενο δεν είναι η συμμόρφωση από φόβο, αλλά η έγκαιρη και σωστή προετοιμασία.

Η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Από τότε, τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων θα ενοποιηθούν: το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα φορολογικά αρχεία της ΑΑΔΕ (Ε9, Ε2, Ε1 και δηλώσεις μίσθωσης) και τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Έτσι, κάθε ασυμφωνία – από τα τετραγωνικά έως τη χρήση – θα εντοπίζεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Στην πράξη, το ΜΙΔΑ θα επιτρέπει στην Εφορία να εντοπίζει ακίνητα δηλωμένα στο Κτηματολόγιο αλλά όχι στο Ε9, κατοικίες που εμφανίζονται ως κενές ενώ καταναλώνουν ρεύμα, ενοίκια που δεν δηλώνονται και αποκλίσεις στις επιφάνειες μεταξύ διαφορετικών μητρώων.

Για τον ιδιοκτήτη, το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι η ακριβής ταυτοποίηση του ακινήτου. Κάθε περιουσία θα πρέπει να συνδέεται σωστά: ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του εντύπου Ε9. Αν η αντιστοίχιση δεν είναι σωστή, το ακίνητο «χάνει» την ψηφιακή του ταυτότητα και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις.

Το δεύτερο βήμα αφορά τη χρήση του ακινήτου. Το ΜΙΔΑ απαιτεί σαφείς απαντήσεις: ενοικιάζεται, ιδιοκατοικείται, είναι κενό ή παραχωρείται δωρεάν; Οι δηλώσεις αυτές θα διασταυρώνονται με μισθωτήρια και στοιχεία κατανάλωσης ρεύματος και ύδρευσης. Έτσι, τα «κενά» σπίτια με κανονική κατανάλωση δεν θα περνούν πλέον απαρατήρητα.

ΜΙΔΑ και μισθωτήρια

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στα μισθωτήρια. Όλα τα νέα συμβόλαια θα δηλώνονται πλέον στο ΜΙΔΑ και θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τους ενοικιαστές μέσα στην ίδια πλατφόρμα. Η σημερινή εφαρμογή του TAXISnet καταργείται, ενώ τα ήδη δηλωμένα μισθωτήρια θα μεταφερθούν αυτόματα, ώστε να εμφανίζονται μόνο όσα είναι πραγματικά ενεργά.

Για πρώτη φορά, ενεργό ρόλο αποκτούν και οι φιλοξενούμενοι. Όσοι διαμένουν σε κατοικία ως φιλοξενούμενοι ή μέσω δωρεάν παραχώρησης θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους στην ίδια πλατφόρμα, διασφαλίζοντας ότι συμφωνούν με όσα δηλώνει ο ιδιοκτήτης. Πρόκειται για μια δικλίδα που περιορίζει τις παλιές «τρύπες» του συστήματος.

Το ΜΙΔΑ ανοίγει επίσης τον δρόμο για πιο αυτοματοποιημένες φορολογικές δηλώσεις. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει την προσυμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε1 για τα εισοδήματα από ακίνητα και, σε απλές περιπτώσεις, την αυτόματη υποβολή της δήλωσης. Όσο πιο καθαρά είναι τα δεδομένα, τόσο λιγότερη ταλαιπωρία για τον φορολογούμενο.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: το ΜΙΔΑ αλλάζει ριζικά τον τρόπο καταγραφής και διαχείρισης των ακινήτων. Όσοι έχουν τακτοποιήσει τα στοιχεία τους, περνούν σε μια νέα, πιο οργανωμένη εποχή. Όσοι όμως έχουν εκκρεμότητες, καλό είναι να τις κλείσουν άμεσα, καθώς ο νέος ψηφιακός φάκελος κάθε ακινήτου θα είναι πλήρης και διαρκώς ενημερωμένος.