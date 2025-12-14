Από το 2026 τίθεται σε εφαρμογή ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Μ.Α.Τ.Α.), ένα νέο ψηφιακό σύστημα που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των ακινήτων στην Ελλάδα. Ο Μ.Α.Τ.Α. θα λειτουργεί ως «προσωπικός αριθμός» για κάθε ακίνητο, ακολουθώντας το σε όλες τις συναλλαγές του – φορολογικές, νομικές ή τεχνικές.

Το νέο σύστημα θα ενσωματώνει δεδομένα από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τις πολεοδομίες, το ΔΕΔΔΗΕ και άλλους φορείς, δημιουργώντας έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ιδιοκτησία. Θα περιλαμβάνει πληροφορίες από το Τεχνικό Επιμελητήριο, τα Υποθηκοφυλάκια, τη Δικαιοσύνη, αλλά και από ασφαλιστήρια συμβόλαια και ΔΕΚΟ, εξασφαλίζοντας πλήρη και επικαιροποιημένη καταγραφή των στοιχείων.

Με την εφαρμογή του Μ.Α.Τ.Α. αναμένεται σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και των λαθών στις συναλλαγές, καθώς οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα μπορούν να ολοκληρώνουν διαδικασίες πιο γρήγορα και απλά, χωρίς την εμπλοκή πολλών διαφορετικών υπηρεσιών.

Το νέο σύστημα προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2026, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας E-Registries, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 8,28 εκατ. ευρώ.

Νέος «ΕΝΦΙΑ» υπέρ δήμων

Σημαντικές αλλαγές για τους ιδιοκτήτες φέρνει και ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τη φορολογία ακινήτων. Με βάση το σχέδιο, ενοποιούνται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και ο δημοτικός φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων, δημιουργώντας το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ).

Η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει το ΤΤΑ ως έναν «νέο ΕΝΦΙΑ υπέρ των Δήμων», καθώς θα επιβάλλεται σε κάθε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, με το ποσό να καθορίζεται ανάλογα με την αξία και τη χρήση του. Ο στόχος είναι η αύξηση των εσόδων των τοπικών αρχών μέσα από ένα πιο ενιαίο και αποδοτικό σύστημα φορολόγησης.

Τι προβλέπει η πρόταση κατά την ΠΟΜΙΔΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μείωση των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) στο 10% για κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα. Αυτό σημαίνει κατάργηση της πλήρους απαλλαγής για τα κενά ακίνητα, καθώς και της υποχρέωσης δήλωσής τους στους δήμους.

Παράλληλα, θεσπίζεται «απαράγραπτο» για σειρά οφειλών προς τους δήμους, δίνοντας δυνατότητα διεκδίκησης ακόμη και έως δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία τους.

Προβλέπεται επίσης αναγκαστική διάρκεια 24 ετών (12+12) για μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους, με δυνατότητα παράτασης έως 36 ή 48 έτη, καθώς και υποχρεωτική τριετής παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων χωρίς αύξηση ενοικίου.

Τέλος, η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει ανησυχία για διαδικασίες απαλλοτριώσεων και επεμβάσεων στην ιδιωτική περιουσία, οι οποίες –όπως σημειώνει– πραγματοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες και περιορισμένες προθεσμίες προσφυγής, γεγονός που μπορεί να θίξει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι η αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ μέσω του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο θα έχει συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ΤΑΠ, ενσωματώνοντας και τον δημοτικό φόρο Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων.