Σε νέο «ΕΝΦΙΑ» υπέρ των δήμων φαίνεται ότι θα εξελιχθεί η ενοποίηση του ΤΑΠ και του δημοτικού φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων στο νέο «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ) που προβλέπεται με το σχέδιο του νέου «Κώδικα Αυτοδιοίκησης», το οποίο έχει καταρτίσει το υπουργείο Εσωτερικών και έχει αποστείλει στην ΚΕΔΕ, αναφέρει σε εκτενή σημερινή ανακοίνωση η ΠΟΜΙΔΑ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ στο σχέδιο προβλέπεται επίσης, μεταξύ άλλων:

-Μείωση των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) στο 10% για κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ.

-Καθιέρωση «απαράγραπτου» σειράς οφειλών προς τους Δήμους και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμη και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους.

-Αναγκαστική 24ετής (12+12) διάρκεια των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής τους έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο (δηλαδή έως και 36 ή 48 έτη;).

-Αναγκαστική τριετής παράταση των ισχυουσών μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους χωρίς αύξηση ενοικίου.

-Απαλλοτριώσεις και κάθε είδους επεμβάσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία με συνοπτικές διαδικασίες και προθεσμίες προσφυγής που καταστρατηγούν στην πράξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, στην αναλυτική ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της) κύριος στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των Ο.Τ.Α. από το νέο «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ), με συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ΤΑΠ, στο οποίο θα συγχωνευτεί ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ).