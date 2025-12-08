Από το 2026, μπαίνει σε εφαρμογή ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Μ.Α.Τ.Α.), ένα νέο σύστημα που αλλάζει εντελώς τον τρόπο διαχείρισης των ακινήτων στην Ελλάδα. Σκεφτείτε τον Μ.Α.Τ.Α. σαν τον «προσωπικό αριθμό» που έχει κάθε ακίνητο. Αυτός ο μοναδικός αριθμός θα ακολουθεί το κάθε ακίνητο σε όλες του τις συναλλαγές, είτε πρόκειται για φορολογικά θέματα, είτε για νομικές ή τεχνικές διαδικασίες.

Ο Μ.Α.Τ.Α. θα ενσωματώνει δεδομένα από το Κτηματολόγιο, τις φορολογικές δηλώσεις της ΑΑΔΕ, τις πολεοδομίες, το ΔΕΔΔΗΕ και άλλους φορείς, δημιουργώντας έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο. Θα συνδυάζει στοιχεία από το Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, τη Δικαιοσύνη, τα Υποθηκοφυλάκια, καθώς και δεδομένα από ασφαλιστήρια συμβόλαια ακινήτων και από ΔΕΚΟ (ΔΕΔΔΗΕ, αριθμούς παροχής ρεύματος και ύδρευσης). Με αυτόν τον τρόπο, η καταγραφή των στοιχείων θα είναι πάντα επικαιροποιημένη, συμβάλλοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας και της πιθανότητας λαθών στις συναλλαγές.

Με το νέο σύστημα, θα απαλλαγούμε από τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια που προκαλούν οι διαφορετικοί φορείς και οι ξεχωριστές βάσεις δεδομένων. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες πιο γρήγορα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος του 2026, όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα «E-Registries», η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 8,28 εκατ. ευρώ.

Νέος «ΕΝΦΙΑ» υπέρ δήμων

Η πρόταση για τον νέο “Κώδικα Αυτοδιοίκησης” φέρνει μαζί της σημαντικές αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς επηρεάζει άμεσα την τοπική φορολογία και την κατηγοριοποίηση των ακινήτων. Με το νέο σχέδιο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν την ενοποίηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του δημοτικού φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων, που θα συγχωνευτούν στο νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ). Αυτό το νέο τέλος, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ΠΟΜΙΔΑ ως ένα είδος “νέου ΕΝΦΙΑ υπέρ των Δήμων”, αναμένεται να φέρει αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων και να αυξήσει τα έσοδα των τοπικών αρχών. Ο νέος φόρος θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλεται για κάθε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, ενώ το τελικό ποσό θα καθορίζεται ανάλογα με την αξία και τη χρήση του ακινήτου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ στο σχέδιο προβλέπεται επίσης, μεταξύ άλλων:

-Μείωση των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΤΚΦ) στο 10% για κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα, με αποτέλεσμα την κατάργηση της πλήρους απαλλαγής των κενών ακινήτων, αλλά και της κατάργησης της υποχρέωσης δήλωσής τους στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, που διεκδικεί η ΠΟΜΙΔΑ.

-Καθιέρωση «απαράγραπτου» σειράς οφειλών προς τους Δήμους και ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών ακόμη και εντός δεκαετίας από το έτος δημιουργίας τους.

-Αναγκαστική 24ετής (12+12) διάρκεια των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους με δυνατότητα περαιτέρω παράτασής τους έως και για διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο (δηλαδή έως και 36 ή 48 έτη;).

-Αναγκαστική τριετής παράταση των ισχυουσών μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους χωρίς αύξηση ενοικίου.

-Απαλλοτριώσεις και κάθε είδους επεμβάσεις στην ιδιωτική ακίνητη περιουσία με συνοπτικές διαδικασίες και προθεσμίες προσφυγής που καταστρατηγούν στην πράξη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, στην αναλυτική ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της) κύριος στόχος είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των Ο.Τ.Α. από το νέο «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης» (ΤΤΑ), με συντελεστή μεσοσταθμικά τριπλάσιο του ΤΑΠ, στο οποίο θα συγχωνευτεί ο δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ).