Με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να παραμένουν στον πάγο μέχρι και το 2027 και τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές να έχει ανασταλεί έως το τέλος του 2026, οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα σημειώσουν νέο άλμα το 2026 παρά το ράλι που εξακολουθούν να καταγράφουν οι τιμές στην κτηματαγορά.

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένα έσοδα από μεταβιβάσεις και κληρονομιές ακινήτων το επόμενο έτος που συνολικά αγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ. Από τις αγοραπωλησίες θα εισπραχθούν φόροι που φθάνουν τα 653 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 246 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από αγοραπωλησίες ακινήτων (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κ.λπ.) θα ανέλθουν το 2026 στα 539 εκατ. ευρώ από 488 εκατ. ευρώ φέτος και 459 εκατ. ευρώ το 2024 ενώ άλλα 114 εκατ. ευρώ θα προστεθούν στον λογαριασμό από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Κληρονομιές

Οι εισπράξεις από τις κληρονομιές προβλέπεται να ανέλθουν στα 186 εκατ. ευρώ το 2026 από 178 εκατ. ευρώ φέτος ενώ από τις γονικές παροχές και τις δωρεές τα έσοδα θα ανέλθουν στα 60 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν φέτος. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες γονικές παροχές είναι αφορολόγητες λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ.

Τα ακίνητα «ζεσταίνουν» τα κρατικά ταμεία

Τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων δείχνουν ότι από την αρχή του έτους περισσότερα από 32.000 ακίνητα άλλαξαν χέρια με τη συνολική αξία τους να υπερβαίνει τα 3,2 δις. ευρώ. To 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΕΛΣΤΑΤ ως προς εργασίες 2.986 συμβολαιογράφων πραγματοποιήθηκαν:

145.765 πράξεις για αγοραπωλησίες ακινήτων σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σχέση με το 2023 και 167% σε σύγκριση με το 2015.

σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σχέση με το 2023 και 167% σε σύγκριση με το 2015. 38.056 γονικές παροχές σημειώνοντας αύξηση 23,4% σε σχέση με το 2023 και 34,7% σε σύγκριση με το 2015

σημειώνοντας αύξηση 23,4% σε σχέση με το 2023 και 34,7% σε σύγκριση με το 2015 21.413 δωρεές οι οποίες είναι αυξημένες κατά 31,3% σε σχέση με το 2023 και 12,1% σε σύγκριση με το 2015.

Τιμές

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας πλέον το ιστορικό υψηλό του 2008. Τα νέα διαμερίσματα σημείωσαν άνοδο 6,8% και τα παλαιά 7,6%, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 104,5 μονάδες. Στην Αθήνα η αύξηση ήταν 5,9%, στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 8,8%.

Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στα ενοίκια, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στις 114,7 μονάδες, δέκα μονάδες υψηλότερα από πέρυσι, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2011. Η εξέλιξη των τιμών στην αγορά των ακινήτων, έχουν ως αποτέλεσμα να βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμέτωπα με το υψηλότερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ΤτΕ το 35,5% του εισοδήματός τους κατευθύνεται πλέον στη στέγη, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις πληρώνει πάνω από το 40%. Με ποσοστό 29% των πολιτών να ξεπερνά αυτό το όριο, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επτά μονάδες πάνω από τη δεύτερη Δανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία δείχνουν πως το κόστος στέγης έχει γίνει η μεγαλύτερη οικονομική πίεση για τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού οι τιμές έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά και τα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά όλο και λιγοστεύουν.