Η ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε με εγκύκλιό της ότι οι φορολογούμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους (π.χ. επαγγελματική στέγη, αποθήκη) και δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως την ιδιοχρησιμοποίηση για τα έτη 2014-2019, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), επιτράπηκε -κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής- η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2025 για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν.4223/2013, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι, παρότι η κανονική πενταετής προθεσμία παραγραφής έχει παρέλθει, η σχετική νομοθετική ρύθμιση επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την υποβολή αυτών των δηλώσεων και προβλέπει ότι τυχόν ποσά ΕΝΦΙΑ που είχαν βεβαιωθεί αχρεωστήτως διαγράφονται. Εφόσον από την εκκαθάριση των νέων δηλώσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, αυτά θα επιστρέφονται κανονικά στους δικαιούχους, καθώς δεν προβλέπεται περιορισμός στη διαδικασία επιστροφής.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι: