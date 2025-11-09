Πιο βαθιά στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν χιλιάδες ιδιοκτήτες και υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην ένταξη 2.167 περιοχών που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού αξιών. Πρόκειται για το τελευταίο 1,5% της ελληνικής επικράτειας, όπου οι φόροι υπολογίζονταν με βάση συγκριτικά στοιχεία, συνήθως πολύ χαμηλότερα από τις πραγματικές τιμές. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας στο συνέδριο Prodexpo 2025, ανέφερε ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα παραμείνουν σταθερές έως το 2027.

Πού θα μπουν τιμές ζώνης

Η επέκταση του συστήματος αντικειμενικών αξιών στην Αττική αγγίζει περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, την Αγία Μαρίνα, τον Χάρακα και το Δασκαλειό, το Πόρτο Ράφτη ενώ τιμές ζώνης θα αποκτήσουν περιοχές στη Σαλαμίνα, τα Κύθηρα, την Αίγινα και τη Θεσσαλονίκη.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα εντάσσονται:

Παραθαλάσσιες περιοχές σε Αχαΐα (Διακοπτό, Ψαθόπυργος), Μεσσηνία (ως το Καλό Νερό), Κορινθία, Ηλεία και Χαλκιδική. Ορεινοί και παραθαλάσσιοι οικισμοί σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Φλώρινα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, Εβρο, Ροδόπη.

Όλοι οι οικισμοί εντός σχεδίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα.

Δεκάδες περιοχές σε Κυκλάδες αλλά και το Ιόνιο, από το Πόρτο Κατσίκι μέχρι το Φισκάρδο.

Με την ένταξη στο αντικειμενικό σύστημα, οι ιδιοκτήτες και οι αγοραστές ακινήτων θα δουν σημαντικές αυξήσεις σε φόρους, με πρώτους «πληγέντες» τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο μεταβίβασης. Εκτιμάται ότι οι αυξήσεις μπορεί να φτάσουν έως και 200% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ποιοι φόροι επηρεάζονται

ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικός): Υπολογίζεται πλέον απευθείας με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Φόρος μεταβίβασης: Ο φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας θα καταστήσει τις αγορές ακινήτων ακριβότερες. Σημειώνεται ότι κατά την αγορά πρώτης κατοικίας ο φόρος 3% επιβάλλεται στην αξία που υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια.

Γονικές παροχές – κληρονομιές: Αναπροσαρμόζονται με βάση τις νέες τιμές.

Τεκμήρια: Το τεκμαρτό εισόδημα από κατοχή ή χρήση ακινήτου, όπως και η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικών χώρων, θα προσδιορίζονται επί της νέας αντικειμενικής τιμής.

Δημοτικά τέλη: ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, φόροι υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων επηρεάζονται άμεσα, όπως και ο φόρος διανομής ή ανταλλαγής οικοπέδων.

Πρόστιμα: Πολεοδομικά πρόστιμα και εισφορές για ένταξη στο σχέδιο πόλης θα υπολογίζονται βάσει νέων αξιών. Ο σχεδιασμός στο φορολογικό μέτωπο των ακινήτων προβλέπει ακόμη την ενεργοποίηση ενός νέου συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών στις εμπορικές τιμές.

Όλες οι πληροφορίες για τα ακίνητα σε όλη τη χώρα από την τοποθεσία έως και την εμπορικότητα κάθε περιοχής ψηφιοποιούνται ενώ η ηλεκτρονική πύλη valuemaps.gov.gr εμπλουτίζεται αντλώντας πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, e-Πολεοδομία, Δήμους. Η πλατφόρμα valuemaps.gov.gr, θα λειτουργεί ως εργαλείο για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών και την αυτόματη αναπροσαρμογή τους.

Η πλήρης ψηφιοποίηση των αντικειμενικών αξιών θα επιτρέψει την παρακολούθηση των τιμών και την αυτόματη αναπροσαρμογή τους στο μέλλον. Η συνολική αναθεώρηση για ολόκληρη τη χώρα αναμένεται το 2027, με στόχο οι αντικειμενικές αξίες να αντικατοπτρίζουν συνεχώς την πραγματική αγορά.