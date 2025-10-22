Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά και δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού πλαισίου για επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων, με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο συνέδριο Prodexpo 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η αγορά ακινήτων αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Όπως ανέφερε, η σταθεροποίηση της οικονομίας και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος έχουν ενισχύσει την ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στη σημασία της απλοποίησης και της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, ο οποίος οργανώνει και απλουστεύει το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα ακίνητα.

Φορολογικά κίνητρα και στήριξη της προσιτής στέγης

«Η κυβέρνηση στηρίζει τις επενδύσεις στα ακίνητα, αντιμετωπίζοντας, παράλληλα, και τις πολλές προκλήσεις, όπως η προσιτή στέγη», ανέφερε ο Υφυπουργός. Όπως σημείωσε, οι πρόσφατες φορολογικές παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Μεταξύ των μέτρων που παρουσίασε ο κ. Κώτσηρας περιλαμβάνεται η καθιέρωση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενοίκια, καθώς και η επέκταση της φοροαπαλλαγής για τρία χρόνια σε περιπτώσεις μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστών ακινήτων ή μετατροπής βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες.

Το συγκεκριμένο μέτρο, όπως εξήγησε, ενισχύεται με τρεις τρόπους: με τη χορήγηση φοροαπαλλαγής και σε κατοικίες άνω των 120 τ.μ. που διατίθενται σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, με τη διατήρηση της απαλλαγής σε περίπτωση αποχώρησης του μισθωτή, εφόσον το ακίνητο εκμισθωθεί εκ νέου, και με τη δυνατότητα σύναψης μισθωτηρίων διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών για δημοσίους λειτουργούς, όπως ένστολους, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς.

Παράλληλα, παρατείνεται η φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών, μέτρο που στοχεύει στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου αποθέματος ακινήτων.

Ενίσχυση διαφάνειας και σταθερότητα αντικειμενικών αξιών

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον τομέα των ακινήτων. Κεντρικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλες οι κρίσιμες πληροφορίες για κάθε ακίνητο.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κώτσηρας επανέλαβε ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα παραμείνουν σταθερές έως το 2027.