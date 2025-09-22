Η αγορά πολυτελών κατοικιών στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας διατηρεί σταθερά τη θέση της ως σημείο αναφοράς για επενδυτές και αγοραστές με υψηλές απαιτήσεις. Παρά τη διαχρονικά περιορισμένη προσφορά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά ακινήτων, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της συγκεκριμένης περιοχής σε περιόδους κρίσεων και αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Realty Greece, η αγορά premium κατοικιών σε περιοχές όπως η Κηφισιά, η Πολιτεία, το Ψυχικό, η Φιλοθέη, η Εκάλη, η Δροσιά και το Στροφύλι, συνεχίζει να ξεχωρίζει το 2025. Την τελευταία εξαετία, οι τιμές των πολυτελών κατοικιών στα Βόρεια Προάστια κατέγραψαν αύξηση 45-55%, έναντι περίπου 40% στην υπόλοιπη Αττική. Ακόμη και στη διάρκεια της πανδημίας, οι premium γειτονιές διατήρησαν ετήσιους ρυθμούς ανόδου 4-5%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους.

Οι αυξήσεις τιμών ήταν αξιοσημείωτες σε όλες τις βασικές περιοχές, με το Κέντρο Κηφισιάς να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο (+50%) την περίοδο 2019-2025. Ακολουθούν το Παλαιό Ψυχικό – Φιλοθέη με +45%, η Στροφυλλί με +42%, η Πολιτεία – Εκάλη με +40% και η Δροσιά με +38%. Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν την αυξανόμενη ζήτηση για ακίνητα υψηλής κατηγορίας στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας.

Τα hot spots της αγοράς πολυτελών κατοικιών στα Βόρεια Προάστια

Κέντρο Κηφισιάς: Εδώ συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ζήτηση για πολυτελή διαμερίσματα και μεζονέτες, με τιμές που ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η προσφορά σε σύγχρονες κατασκευές είναι περιορισμένη, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό και διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις αξίες των ακινήτων.

Παλαιό Ψυχικό – Φιλοθέη: Διαχρονικά, αποτελούν από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις στην αθηναϊκή αγορά, με τιμές άνω των 6.000 ευρώ/τ.μ. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από σταθερή ζήτηση και μικρή διαθεσιμότητα, ενώ παρουσιάζουν χαμηλή μεταβλητότητα ακόμη και σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.

Πολιτεία – Εκάλη: Με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 2.800 και 3.800 ευρώ/τ.μ., αποτελούν δημοφιλή επιλογή για οικογένειες. Παρατηρείται στροφή σε λειτουργικά ακίνητα μικρότερης επιφάνειας με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, ωστόσο η ζήτηση για κατοικίες με κήπους και πισίνες παραμένει ισχυρή.

Δροσιά: Εμφανίζεται ως προσιτή premium επιλογή, με τιμές γύρω στα 2.500-3.000 ευρώ/τ.μ. Η περιοχή ενισχύεται από καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και προσελκύει οικογένειες που αναζητούν μεγαλύτερους χώρους σε πιο λογικό προϋπολογισμό.

Στροφύλι: Αναδεικνύεται ως εναλλακτική της Κηφισιάς, με τιμές 3.200-3.600 ευρώ/τ.μ. Προσφέρει αντίστοιχη εμπειρία γειτονιάς, χαμηλότερο κόστος, ενώ βρίσκεται σε ελκυστική εγγύτητα με σχολεία και εμπορικά καταστήματα.

Όπως σημειώνει η κυρία Σαΐα, στα Βόρεια Προάστια τα μικτά yields για ποιοτικά ακίνητα διαμορφώνονται στο 3-4%, με προοπτικές ανόδου σε ενεργειακά αποδοτικές και πρόσφατα ανακαινισμένες κατοικίες. Επισημαίνει πως, όσοι ενδιαφέρονται για αγορά σε αυτές τις περιοχές, καλό είναι να κινούνται έγκαιρα, καθώς τα καλύτερα ακίνητα απορροφώνται γρήγορα και σπάνια επανεμφανίζονται στην αγορά.

Η αγορά ακινήτων στα Βόρεια Προάστια παραμένει μια από τις πιο ασφαλείς και αποδοτικές επιλογές στην Αττική. Με υψηλή ποιότητα ζωής, ισχυρή ζήτηση και σταθερές αξίες, η περιοχή διατηρεί τη θέση της στο επίκεντρο των premium επενδύσεων.