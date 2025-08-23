Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτου εισάγεται με την προσδοκία να βελτιώσει τη διαφάνεια στον τομέα της ιδιοκτησίας, ωστόσο, γεννά ανησυχίες στην τεχνική κοινότητα σχετικά με την αύξηση της αβεβαιότητας για τη νομιμότητα των υπαρχουσών κατασκευών και των χρήσεών τους.

Όπως επισημαίνουν έμπειροι μηχανικοί, η πλατφόρμα αναμένεται να αναδείξει κρίσιμα τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τα αυθαίρετα, τις αλλαγές χρήσης κτιρίων, την εγκυρότητα των οικοδομικών αδειών, αλλά και τις απαιτήσεις σε επίπεδο πυροπροστασίας και αντισεισμικής θωράκισης.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο γίνεται τόσο σύνθετο, που καθιστά σχεδόν αδύνατη την αυτονόητη διαχείριση από οποιονδήποτε ιδιώτη χωρίς την απαραίτητη συνδρομή μηχανικού. Ο ρόλος των μηχανικών μετατρέπεται ουσιαστικά σε αυτόν του «ψηφιακού διεκπεραιωτή», προσφέροντας απαραίτητη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η έναρξη σταδιακής λειτουργίας της πλατφόρμας έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα, με τα πρώτα στοιχεία να αντλούνται από την ΑΑΔΕ, το ΤΕΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο στόχος είναι το σύστημα να ολοκληρωθεί πλήρως και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός των πρώτων μηνών του 2026.

Επιπρόσθετες επιβαρύνσεις και διοικητικά εμπόδια

Σύμφωνα με πηγές με βαθιά γνώση του αντικειμένου, η αποσπασματική ανάπτυξη επιμέρους ψηφιακών πλατφορμών οδηγεί σε αυξημένο διοικητικό φόρτο για πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προοιωνίζεται την επιβολή νέων οικονομικών βαρών, εντείνοντας ανησυχίες για το κόστος συμμόρφωσης.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, η υποχρέωση για πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις —όπως στο Κτηματολόγιο, στους ΟΤΑ, καθώς και στις πλατφόρμες για τα αυθαίρετα— καταδεικνύει την απουσία ενός πραγματικά ενιαίου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.