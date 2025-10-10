Από τον ερχόμενο Νοέμβριο τίθενται σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη φοροαπαλλαγή ενοικίων που θα εισπράττουν οι ιδιοκτήτες από έως τώρα «κλειστά» ακίνητα, τα οποία θα διατεθούν προς μίσθωση, μόλις ψηφιστεί και δημοσιευθεί ο σχετικός νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το μέτρο στοχεύει να δώσει ευελιξία και ασφάλεια στους ιδιοκτήτες, ώστε να διατεθούν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να ενισχυθεί η προσφορά στέγης, ιδιαίτερα για οικογένειες με παιδιά και για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε νησιά ή τουριστικές περιοχές όπου η ανεύρεση κατοικίας είναι δυσχερής.

Ποιοι δικαιούνται τη φοροαπαλλαγή

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου, πριν κατατεθεί στη Βουλή. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κατοικία η οποία παρέμενε κενή για τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια.

Το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τα τρία προηγούμενα έτη πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου. Έτσι, για ενοικιάσεις που ξεκινούν φέτος, θα πρέπει να μην είχε χρησιμοποιηθεί για ενοικίαση, ιδιοκατοίκηση ή δωρεάν παραχώρηση κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024.

Για ακίνητα που είχαν διατεθεί βραχυχρόνια μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, αρκεί να έχουν δηλωθεί στο σχετικό μητρώο για τουλάχιστον έναν χρόνο πριν μετατραπούν σε μακροχρόνια μίσθωση. Η απαλλαγή ισχύει μόνο για μισθώσεις που θα συναφθούν από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026, με ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Νέες ευελιξίες για τους ιδιοκτήτες

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, το όριο επιφάνειας των κατοικιών που δικαιούνται απαλλαγή αυξάνεται. Από τα 120 τ.μ. που ίσχυαν έως σήμερα, επεκτείνεται στα 140 τ.μ. για τρίτεκνους και στα 160 τ.μ. για οικογένειες με τέσσερα παιδιά, ενώ προστίθενται 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί.

Παράλληλα, προστατεύονται οι ιδιοκτήτες σε περιπτώσεις πρόωρης αποχώρησης του ενοικιαστή, είτε για λόγους υγείας είτε ανωτέρας βίας. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωση της τριετίας, ο ιδιοκτήτης διατηρεί τη φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια που έχει ήδη εισπράξει. Αν βρει νέο ενοικιαστή εντός τριών μηνών, συνεχίζει να απολαμβάνει το όφελος. Διαφορετικά, χάνει την απαλλαγή μόνο για τα επόμενα μισθώματα.

Επιπλέον, προβλέπεται δυνατότητα πολλαπλών μισθώσεων μικρότερης διάρκειας, με ελάχιστο όριο έξι μηνών. Η ρύθμιση αφορά ειδικά ιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και στρατιωτικούς που υπηρετούν προσωρινά σε συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, το ίδιο ακίνητο μπορεί να διατεθεί διαδοχικά σε διαφορετικούς ενοικιαστές εντός της τριετίας.

Ωστόσο, η απαλλαγή ισχύει μόνο εφόσον τα ακίνητα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Αν ο ιδιοκτήτης τα διαθέσει παράλληλα και για βραχυχρόνια ενοικίαση, χάνει πλήρως το φορολογικό κίνητρο.

Πότε χάνεται η φοροαπαλλαγή

Η απαλλαγή ακυρώνεται αν ο ιδιοκτήτης δεν βρει νέο ενοικιαστή μέσα σε τρεις μήνες μετά την πρόωρη αποχώρηση του προηγούμενου. Σε αυτή την περίπτωση, φορολογείται κανονικά για τα επόμενα μισθώματα, αλλά όχι αναδρομικά για την περίοδο που το ακίνητο ήταν μισθωμένο.

Επίσης, όσοι επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν το μέτρο και ταυτόχρονα να διαθέσουν το ακίνητο σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας ενοικίασης, θα χάσουν αυτομάτως τη φοροαπαλλαγή, θα φορολογηθούν αναδρομικά και θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα.

Τέλος, για ακίνητα άνω των 120 τ.μ., η απαλλαγή εξαρτάται από τον αριθμό των τέκνων κατά τη στιγμή υπογραφής της μίσθωσης, ανεξάρτητα από τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές. Το μέτρο ισχύει μόνο για την πρώτη τριετία μίσθωσης του κλειστού ακινήτου και δεν μπορεί να επαναληφθεί για το ίδιο ακίνητο.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο μέτρο είναι το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κενό κατά την τριετία 2022-2024 ή να έχει καταχωρηθεί σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης εντός του 2025, πριν μετατραπεί σε μακροχρόνια ενοικίαση.