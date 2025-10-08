Νωρίτερα έληξε η φετινή σεζόν για πολλές από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) στις τουριστικές περιοχές της χώρας, εξαιτίας του νέου πλαισίου λειτουργίας που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Αρκετοί ιδιοκτήτες προτίμησαν να αποσύρουν τα ακίνητά τους από τις πλατφόρμες, αντί να αναλάβουν άμεσα το κόστος συμμόρφωσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε αρκετές περιπτώσεις απαγορευτικό.

Παρότι η δυναμική της φετινής τουριστικής σεζόν μπορεί να φτάσει μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, πολλοί ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατέβασαν ήδη ρολά, αφενός για να αποφύγουν τους ελέγχους του Νόμου 5170/2025, που εφαρμόζεται από 1ης Οκτωβρίου και προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας, και αφετέρου για να προετοιμαστούν για τη σεζόν του 2026.

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, για ένα μικρό διαμέρισμα το κόστος συμμόρφωσης υπολογίζεται μεταξύ 5.000 και 8.000 ευρώ, ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου. Για μεγαλύτερες κατοικίες ή βίλες, το ποσό ξεκινά από τα 15.000 ευρώ. Οι δαπάνες συμμόρφωσης αφορούν κυρίως την ασφάλιση, τις τεχνικές πιστοποιήσεις, τον εξοπλισμό πυρασφάλειας και τις αναγκαίες οικοδομικές ή ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται από τον νόμο, ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων του Νόμου 5170/2025, από τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφεται αισθητή μείωση των ενεργών καταχωρίσεων. Υπολογίζεται ότι περίπου το 15% έως 20% των ακινήτων αποσύρθηκαν από τις πλατφόρμες ή πάγωσαν, με στόχο να αποφευχθεί το άμεσο κόστος συμμόρφωσης.

Ηδη, η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει εκρηκτική άνοδο, καταγράφοντας ρεκόρ σε αριθμό καταλυμάτων και διαθέσιμων κλινών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 εμφάνισε συνεχή άνοδο, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Τον Μάιο υπήρχαν 236.000 καταλύματα, τον Ιούνιο 242.000 και τον Ιούλιο 246.000 – η υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2019 έως σήμερα.

Ιστορικό ρεκόρ

Τον Αύγουστο, ο αριθμός των καταλυμάτων σκαρφάλωσε στις 247.000, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και εδραιώνοντας την ανοδική πορεία της θερινής περιόδου.

Σε ό,τι αφορά τις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης, το τρίτο τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε με τον Ιούλιο να καταγράφει νέο ρεκόρ – 1.078.236 κλίνες, αυξημένες κατά 57.000 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και τον Αύγουστο, με τις διαθέσιμες κλίνες να φτάνουν σε 1.081.481.

Η αυξημένη προσφορά φαίνεται πως είναι ανάλογη της αύξησης των επισκεπτών, αφού τα επίπεδα πληρότητας παρέμειναν υψηλά. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν πληρότητες 40%, τον Ιούλιο 51% και τον Αύγουστο 58%, έναντι 59% πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση.

Η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στα καταλύματα το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2024, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο σταθεροποιήθηκε. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε 4,1 διανυκτερεύσεις και τον Αύγουστο αυξήθηκε σε 4,2 – άνοδος 2,4% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο.