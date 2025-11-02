Φοροελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων ενεργοποιούνται σταδιακά από τον Νοέμβριο, με περισσότερο ωφελημένους όσους εισπράττουν ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως, όσους επηρεάζονται από τα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και τους φορολογούμενους που διαθέτουν κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς.

Επιπλέον, όφελος θα έχουν όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν νεόδμητη κατοικία, καθώς παραμένει «παγωμένος» ο ΦΠΑ 24% έως το τέλος του 2025. Παράλληλα, επεκτείνονται τα φορολογικά κίνητρα για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών και τη μεταφορά ακινήτων από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση. Το νέο φορολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις, ενώ διατηρείται και το «πάγωμα» αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Μείωση φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια

Περίπου 161.587 φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα θα δουν «κούρεμα» έως 20% στη φορολογική τους επιβάρυνση. Εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.001 έως 24.000 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά τον φόρο για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων.

Η νέα κλίμακα, που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2026, διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 12.000 ευρώ : 15%

: 15% Από 12.001 έως 24.000 ευρώ : 25%

: 25% Από 24.001 έως 36.000 ευρώ : 35%

: 35% Από 36.001 ευρώ και άνω: 45%

Με βάση τη νέα κλίμακα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου έως 1.200 ευρώ. Για παράδειγμα, εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια θα επιφέρει ελάφρυνση 800 ευρώ. Το μέτρο αφορά τα εισοδήματα του 2026, με το όφελος να αποτυπώνεται στις δηλώσεις του 2027.

Μείωση τεκμηρίων κατοικίας έως 35%

Από τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026, εφαρμόζεται νέο μειωμένο τεκμήριο διαβίωσης για κατοικίες, με μείωση έως 35%. Ο υπολογισμός γίνεται κλιμακωτά ανάλογα με την επιφάνεια του ακινήτου, ενώ μειώνονται και οι προσαυξήσεις για περιοχές με υψηλές τιμές ζώνης.

Για παράδειγμα, κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ θα έχει τεκμήριο 2.240 ευρώ αντί 3.200 ευρώ, ενώ κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ θα έχει τεκμήριο 5.252 ευρώ αντί 8.120 ευρώ.

Για μονοκατοικίες το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 20%, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες μειώνεται κατά 50%.

Αφορολόγητα ενοίκια για τρία χρόνια

Από τον Νοέμβριο τίθεται σε ισχύ τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράξουν ιδιοκτήτες οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης κατοικίες κενές τουλάχιστον τρία χρόνια ή χρησιμοποιημένες σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον έναν χρόνο πριν.

Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., με μισθωτήρια διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, που θα συναφθούν από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Το όριο των 120 τ.μ. αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο του μισθωτή.

Το μέτρο καλύπτει και ενοικιάσεις διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών προς ιατρικό, νοσηλευτικό, εκπαιδευτικό και ένστολο προσωπικό. Η απαλλαγή συνεχίζεται ακόμη κι αν το ακίνητο εκμισθωθεί εκ νέου εντός της τριετίας.

Φορομπόνους για ανακαίνιση και κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης και ανακαίνισης κτιρίων.

Παράλληλα, από το 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται πλήρως ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και Έβρου. Η μείωση ισχύει εφόσον η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Έτσι, οι φορολογούμενοι σε μικρούς οικισμούς θα πληρώσουν το 2026 μισό ΕΝΦΙΑ και από το 2027 θα απαλλαγούν πλήρως, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία τους και πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια.