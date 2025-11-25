Την πλατφόρμα του Ε9 θα πρέπει να επισκεφθούν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι εντός του 2025 είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους. Ο χρόνος για προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που εμφανίζονται στο Ε9 λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026. Με βάση τα στοιχεία του Ε9, θα εκδοθεί ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ο οποίος θα φτάσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου για να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Από τη συμπλήρωση του Ε9 εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση, υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις (φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής) μέσω της πλατφόρμας myProperty και οι δηλώσεις Ε9 με τις οποίες τροποποιήθηκε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν Ε9

Το Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026:

1. Όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα.

2. Όσοι απέκτησαν με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.

3. Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2025.

4. Όσοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2025 οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα κ.λπ.

Τροποποιητικές δηλώσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ

Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που συχνά «φουσκώνουν» το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια μπορούν να τα διορθώσουν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Τα βήματα στο ηλεκτρονικό Ε9

Τα 10 βήματα για διορθώσεις, προσθήκες, διαγραφές στο Ε9

1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9.

2. Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

3. Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

4. Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

5. Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου

6. Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

7. Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος.

8. Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.

9. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

10. Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.