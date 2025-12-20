Αναμνήσεις από εκείνο το τραυματικό καλοκαίρι του 2015. Τότε που οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Βουλής, καταμεσής του Αυγούστου, με τους ξενυχτισμένους βουλευτές αποκαμωμένους στα έδρανα, έμοιαζαν σαν μεταμεσονύχτια προβολή της ταινίας του Παναγιωτόπουλου «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη». Θυμάμαι λοιπόν μια παρέα από πιτσιρίκια να παίζουν στην παραλία. Η πιο τσαούσα από τα κορίτσια έβαζε τα υπόλοιπα παιδιά στη σειρά και τους έδινε διαταγές, σε έντονο ύφος και με ακατάληπτες λέξεις. Οταν τα ρώτησα τι ακριβώς έπαιζαν, μου απάντησαν «Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Πώς κάναμε εμείς τη Βουγιουκλάκη; Ε, αυτό. Εκείνα τα παιδιά σήμερα θα κοντεύουν τα είκοσι. Εχω όμως την εντύπωση ότι κάποια άλλα πιτσιρίκια θα παίζουν και σήμερα «Ζωή Κωνσταντοπούλου». Διότι η «στρατηγός» της Πλεύσης Ελευθερίας είναι η μεγαλύτερη ατραξιόν της τελευταίας δεκαετίας, μην πω και παραπάνω. Μέσα σε αυτά τα χρόνια δε, δεν έχει αλλάξει τίποτα, απολύτως τίποτα. Ούτε ο τόνος της φωνής, ούτε η πομπώδης έκφραση, ούτε το ενδυματολογικό attitude, ούτε καν η μορφή. Πώς λέγανε ότι η Αλίκη έκανε, από την αρχή της καριέρας της έως το τέλος, τη «γατούλα»; Ε, η Ζωή παριστάνει το ντόμπερμαν. Σκέφτομαι μάλιστα μήπως σε λίγο καιρό κυκλοφορήσει και σε κούκλα τύπου Λαμπούμπου. Ή, ακόμη καλύτερα, σε επιτραπέζιο που είναι και πιο διαδραστικό.

Κάθε τόσο θα κάνει και κάτι που θα προκαλέσει συζήτηση χωρίς όμως πολιτικό έρεισμα. Εδώ το πρόγραμμά της ανακοίνωσε πριν από λίγες εβδομάδες και παρουσίασε τον εαυτό της σε περισσότερες εκδοχές απ’ όσες έχει κυκλοφορήσει η Μπάρμπι που λέει ο λόγος. Τους δε δημόσιους τσακωμούς της έχω την εντύπωση ότι δεν προλαβαίνει να τους μετρήσει ούτε η ίδια. Τσακώνεται με την ίδια «συνέπεια» και το ίδιο ύφος είτε έχει απέναντί της τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, όταν προσπαθούσε ο δόλιος να εκφράσει τη γνώμη του, είτε τον «Φραπέ» στην Εξεταστική της Βουλής, όταν έλεγε ασυναρτησίες. Και πριν προλάβει καλά καλά να σκιστεί το καλσόν της κυρίας Συρεγγέλα, έκανε πάλι μπάχαλο την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπολύοντας επίθεση στην, άσχετη με το θέμα, σύζυγο του Ακη Σκέρτσου, για υπόθεση για την οποία η κυρία Ανδοσίδου έχει δικαιωθεί πρόσφατα στα δικαστήρια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα μπορούσε να είναι απλώς γραφική. Μια «Σοφία Μουτίδου» που είναι έτοιμη να κυλιστεί στη λάσπη για να αναμετρηθεί με όποιον «Μπέο» βρεθεί στον δρόμο της. Αλλωστε και η ίδια αυτήν την εντύπωση δίνει. Και μάλλον θα θεωρεί παράσημο ότι τα πιτσιρίκια βαφτίζουν με το όνομά της παιχνίδια εξουσίας. Δεν είναι όμως έτσι.

Εδώ μιλάμε για αρχηγό κόμματος. Που ο λόγος της αποδεικνύεται ελκυστικός σε όσους μπερδεύουν την άσκηση πολιτικής με τον τσαμπουκά, ταυτίζουν την ιδεολογία με την εχθροπάθεια, θεωρούν «συνομιλία» τις ύβρεις, δεν ανέχονται τον διάλογο, πιστεύουν ότι έχουν πάντα δίκιο και αρνούνται να ζητήσουν συγγνώμη ακόμη και όταν αποδεικνύεται ότι έχουν άδικο. Και κάπως έτσι οι φαιδρότητες παίρνουν τα πάνω τους και γίνονται απειλές.