Οσο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του 2025 βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας, η διαπίστωση πως οι επόμενες εκλογές δύσκολα θα φέρουν αυτοδυναμία και πολύ πιθανό να χρειαστούν και δεύτερες κάλπες έχει αρχίσει να συζητείται και δημόσια – σε αυτό το πλαίσιο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος χθες έδωσε μια πολιτική διάσταση, τονίζοντας πως, κατά τη γνώμη του, η «αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της στην Ελλάδα»: «Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις οι οποίες αναδεικνύουν μία μονοπρόσωπη εν τέλει εξουσία, δηλαδή έναν πανίσχυρο αρχηγό της πλειοψηφίας, που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός και έχει τον απόλυτο έλεγχο της Βουλής, της κυβέρνησης, καθορίζει τα πάντα, επιλέγει την ηγεσία της Δικαιοσύνης μόνος του, επιλέγει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις Ανεξάρτητες Αρχές μόνος του (…) νομίζω ότι αυτό έχει τελειώσει», σχολίασε (Σκάι). Εκτίμησε, δε, πως η επόμενη κυβέρνηση δεν μπορεί μόνο, αλλά πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας, για «λόγους διαφάνειας, δημοκρατικής αισθητικής, συμμετοχής, συναντίληψης και νομιμοποίησης».

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στο επίκεντρο»

Για το κόμμα του, πάντως, οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές «καταγραφής δυνάμεων», όπως τις περιέγραψε ο Βενιζέλος. «Είμαι πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θέλω το ΠΑΣΟΚ να είναι όσο γίνεται ψηλότερα. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δικαιούται να διεκδικεί όσο ψηλά θέλει τη θέση του», επεσήμανε, ενώ για την προοδευτική κόντρα που αναμένεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το μελλοντικό «κίνημα» του Τσίπρα σχολίασε πως «εχει πολύ μεγάλη σημασία το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη στον χώρο αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι στο σημείο ισορροπίας, είναι στο κέντρο και πρέπει να είναι στο επίκεντρο και νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για τον τόπο». Μπροστά στο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ εξήγησε πως «αυτό θα το κρίνουν τα κόμματα (…) Ενας άνθρωπος όπως είμαι εγώ – για να μη μιλήσω για άλλους γιατί δεν δικαιούμαι – δεν είμαστε υποψήφιοι πρωθυπουργοί, τίποτα δεν είμαστε, είμαστε πολίτες που ψηφίζουν». Στο ίδιο μήκος κύματος, τόνισε πως στη διαδρομή του δεν κινήθηκε από πολιτικές φιλοδοξίες: «Εχω επιδείξει εγώ ποτέ κάποια πολιτική φιλοδοξία; Γιατί μόνο βάρη έχω αναλάβει στην πολιτική μου διαδρομή. Εγινα κάποια στιγμή πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσα στην ανάγκη να επιβιώσει η χώρα και δευτερευόντως η παράταξη και στα τρία χρόνια έφυγα. Κάποια στιγμή επειδή έτσι αποφάσισε η τότε ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και δεν αντέδρασε και κανείς στα σοβαρά, έφυγα από τη Βουλή σε ηλικία 62 ετών». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ως απάντηση στη φημολογία πως επιδιώκει επάνοδο σε μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ως πρόσωπο κοινής αποδοχής, ωστόσο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενδεχομένως η ίδια απάντηση να είναι διαφορετική: «Αν τα κόμματα θεωρήσουν ότι πρέπει να απευθυνθούν σε άλλα πρόσωπα, τα πρόσωπα (μεταξύ αυτών και εγώ, δεν παριστάνω τώρα τον σεμνότυφο) θα κρίνουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι», τόνισε, λέγοντας πως «εάν υπάρχει εμπιστοσύνη, εάν υπάρχουν συσχετισμοί, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά δεν θα έλεγε κανείς όχι σε μία παρόμοια περίσταση».

Μετωπική στη Βουλή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για τη μετωπική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη βραδινή μάχη του προϋπολογισμού – λίγα εικοσιτετράωρα αφότου η συζήτηση για τους «κουμπάρους» του ΟΠΕΚΕΠΕ πολιορκούσε την επικαιρότητα. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να περιγράψει τον προϋπολογισμό ως προϋπολογισμό ανισοτήτων και χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν μειώνει το κενό μεταξύ του βιοτικού επιπέδου και του κόστους ζωής με τις χώρες της Ευρώπης.

Παραφωνίες από Παρασκευαΐδη

Λίγες ώρες πριν από τη μάχη του προϋπολογισμού, ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης δήλωσε πως στο ΠΑΣΟΚ «έχουμε αρχηγό τον Ανδρουλάκη», ωστόσο ο ίδιος, όπως είπε (στο One), «δεν απορρίπτει» τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, ανέφερε πως και το ΠΑΣΟΚ έχει ευθύνες για την κρίση, ενώ κάποιοι «κορόιδεψαν» τον Γιώργο Παπανδρέου «και τον εξανάγκασαν να παραιτηθεί με 162 βουλευτές». Στις συνεργασίες στην Κεντροαριστερά, εκτός από τον Τσίπρα, συμπεριέλαβε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.