Οι 300 και κάτι πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ (των οργανώσεων που θα λέγαμε τοπικές και νομαρχιακές παλιά) μαζεύτηκαν στο ΟΑΚΑ για μια διήμερη κλειστή ενημερωτική συνάντηση. Τους μπρίφαραν τόσο για οργανωτικά θέματα του κυβερνώντος κόμματος, όσο και για τη διαχείριση της ατζέντας της επικαιρότητας. Τους μίλησαν σχεδόν όλοι, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους πολιτικούς προϊσταμένους κρίσιμων για το κυβερνητικό αφήγημα υπουργείων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ας πούμε, δεν τους έκανε μόνο ένα μίνι σεμινάριο για τον ρόλο των σόσιαλ μίντια στην ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης. Τους κάλεσε να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα από τώρα. Γι’ αυτό, επιχείρησε και να τονώσει το γαλάζιο τους φρόνημα, απορρίπτοντας τις μομφές όποιων υποστηρίζουν ότι πλέον η ΝΔ δεν είναι ΝΔ αλλά μια κόπια του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ με λίγο από Ποτάμι. Ετσι, αναρωτήθηκε ρητορικά τι είναι ΝΔ; Κι απάντησε πως είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα Rafale κι οι Belh@rra, το τείχος στον Εβρο, τα ενεργειακά ντιλ, οι εκκενώσεις καταλήψεων, η μείωση 83 φόρων, τα ασφαλή σύνορα. Επικαλέστηκε κάθε ένα από τα παραπάνω παραδείγματα για να καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι πολιτικές της κυβέρνησης σε κρίσιμους για το συντηρητικό ακροατήριο τομείς είναι συνεπείς με τη νεοδημοκρατική ιστορία και το όραμα του Καραμανλή του πρεσβύτερου.

Υπολογισμοί

Βέβαια, απαρίθμησε μεταρρυθμίσεις αλλά ξέχασε εκείνη του οικογενειακού δικαίου (τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δηλαδή). Παρέλειψε επίσης να αναφέρει πως η κυβέρνηση έχει δράσει και «με τρόπο σχεδόν σοσιαλιστικό», μοιράζοντας passes κι επιδόματα ή αυξάνοντας τις δημόσιες δαπάνες. Απέφυγε βολικά, για να το πούμε διαφορετικά, να υπενθυμίσει πρωτοβουλίες που μάλλον δεν ταιριάζουν απόλυτα με το καραμανλικό ιδεώδες του ισχυρού πολίτη. Από την ευρωκάλπη του 2024, οι κυβερνώντες προσπαθούν ξανά και ξανά να μπαλανσάρουν τις δύο ψυχές της σημερινής ΝΔ: την κεντρώα – φιλελεύθερη και την άλλη, που φωνάζει για επιστροφή στις παραταξιακές ρίζες. Κι όμως, τα νούμερα των όχι και τόσο παραδοσιακών ψηφοφόρων του κόμματος που έχουν βρεθεί στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων υποδηλώνουν πως η κυβέρνηση μάλλον γέρνει προς τους νεοδημοκράτες τους παλιούς, τους ορθόδοξους πια. Αυτούς που τις εποχές των ποσοστών με το 4 μπροστά είχε την ευχέρεια να θεωρεί δεδομένους. Τώρα, η ρητορική των μελών του υπουργικού συμβουλίου ενώπιον του κομματικού ακροατηρίου δείχνει ότι ίσως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η κολλημένη αντιπολιτευτική βελόνα επιτρέπει στην κυβερνώσα ΝΔ να μην αγχώνεται για όσους αυτοτοποθετούνται στο Κέντρο – επειδή πιστεύει πως εκείνοι δεν έχουν εναλλακτική πίσω από τα παραβάν. Τα εκλογικά μαθηματικά, ωστόσο, είναι κι αυτά περισσότερο εργαλείο διαλογισμού παρά υπολογισμού.