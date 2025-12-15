Κοινή πορεία ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Με ήττες μακριά από το σπίτι τους και με εντυπωσιακές επιτυχίες στην Ελλάδα, επίσης σε ραντεβού εκτός έδρας. Τόσες ομοιότητες μαζεμένες, πάει πολύ. Και μόνο ο βαθμός δυσκολίας αλλάζει γιατί άλλο η Ευρωλίγκα και εντελώς διαφορετικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Πράσινοι ηττήθηκαν από την Αρμάνι στο Μιλάνο με σκορ 96-89. Μόνο στο τέλος «μάζεψαν» το σκορ γιατί οι Ιταλοί στα τρία πρώτα δεκάλεπτα έμοιαζαν με πολύ φορμαρισμένο σύνολο που δεν έβαζε νερό στο αγωνιστικό κρασί του. Ο δε «ήρωας» των προηγούμενων ημερών, ο Ρογκαβόπουλος των 12/19 τριπόντων στο ματς με τον Πανιώνιο, έμεινε στο «μηδέν». Απλά ως ένδειξη να αναφερθεί αυτό.

Το Σάββατο ο Παναθηναϊκός δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα με την ΑΕΚ στα Ανω Λιόσια. ε 101-63 έδειξε ομάδα «άλλου πρωταθλήματος» και ασφαλώς καθόλου δεν απέχει αυτό από την πραγματικότητα. Ο δε Ρογκαβόπουλος, με 5/5 τρίποντα και 19 πόντους, βρήκε ξανά τον εαυτό του σε εγχώρια διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, τώρα, τι έκανε; Ηττα στη Βαρκελώνη και το 98-85 ήρθε με άνεση για την Μπαρτσελόνα. Ο δε Γουόκαπ, 10 ασίστ αλλά μόλις δύο πόντους. Χθες στο Περιστέρι, ένας «άλλος Ολυμπιακός». Οδοστρωτήρας, διέλυσε τους γηπεδούχους με 105-62, πάει να πει με τρόπο ανάλογο με αυτόν που κινήθηκε και ο Παναθηναϊκός μετά την επιστροφή του από την Ιταλία. Οι Αιώνιοι, με το δικό τους στυλ θέλησαν να βρουν ηθικό μέσα από ραντεβού στην Ελλάδα.

Γιατί στα μέρη μας, η ανωτερότητά τους δεν μπορεί από κανέναν να αμφισβητηθεί. Οσο για τον Γουόκαπ, τρομερός στις ασίστ καθώς έφτασε τις 16, αλλά και με οκτώ πόντους. Τι συνάγεται από τις συγκρίσεις που αξίζει να γίνουν, μολονότι δεν είναι όλες οι καταστάσεις ίδιες; Οσοι ξεχωρίζουν στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται πως πρέπει να πασχίζουν πολύ παραπάνω για να λάμψουν στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Μιλάμε για δύο ξεχωριστά πρωταθλήματα που οι ρυθμοί και οι απαιτήσεις απέχουν έτη φωτός το ένα από το άλλο. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός εδώ μοιάζει να βγάζουν την υποχρέωση και δεν πρέπει να πανηγυρίζουν για νίκες που λογίζονται ως διαδικαστικές.

Ο κόσμος (τους) αναμένει κάτι άλλο, πολύ περισσότερα σε απόδοση. Γιατί τα ρεκόρ που έχουν στην Ευρωλίγκα, η θέση τους στη βαθμολογία, όλα αυτά δεν απηχούν τις προσδοκίες που γεννήθηκαν στην αρχή της σεζόν ή και όταν ολοκληρώθηκαν τα χλιδάτα ρόστερ τους. Κατά συνέπεια, ενόψει των διπλών αναμετρήσεων αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, ας προσγειωθούν. Τα περί «αντίδρασης» είναι απλά λόγια. Η αληθινή αντίδραση είναι στο ίδιο γήπεδο. Οχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωλίγκα με τον υψηλό πήχη δυσκολίας.