Οι Πράσινοι προηγήθηκαν με γκολ των Ντέσερς και Μπακασέτα, ο Βόλος μείωσε με τον Κόμπα, ενώ ο Λαφόν έπιασε πέναλτι και “έσωσε” την ομάδα του. Καλό παιχνίδι το Τριφύλλι στο πρώτο μέρος και όσο είχε δυνάμεις ο Ντέσερς, κάκιστη η εικόνα των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ στο δεύτερο ημίχρονο.

Λιγοστός κόσμος βρέθηκε στη Λεωφόρο, στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το 2025, νέα συνθήματα ακούστηκαν από μερίδα φιλάθλων κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 5’. Ο Ντέσερς πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε την ατομική ενέργεια και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου για το 1-0. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 20’ βρήκαν και δεύτερη μεγάλη στιγμή, όταν ο Μπακασέτας έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ντέσερς, με τον επιθετικό των Πράσινων να ανατρέπεται από τον Τριανταφύλλου και τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 2-0. Στο 28’ ο Ντέσερς είχε ακόμη μία καλή στιγμή, όμως το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Ο Βόλος κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κόμπα σούταρε έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Παναθηναϊκού, μειώνοντας το σκορ σε 2-1 πριν την ανάπαυλα.

Στο 47ο λεπτό ο διαιτητής έκρινε ότι η μονομαχία του Λάμπρου με τον Κώτσιρα ήταν πέναλτι για τον Βόλο. Ο Λάμπρου ανέλαβε την εκτέλεση, ωστόσο ο Λαφόν με σπουδαία διπλή επέμβαση, έδιωξε τη μπάλα και διατήρησε την ομάδα του σε θέση “οδηγού” στο παιχνίδι.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με μακρινό σουτ του Πίντσι στο 69′, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία με μια προσπάθεια του Τζούριτσιτς στο 78ο λεπτό.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Πάλμερ – Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κώτσιρας (76′ Γεντβάι), Τσιριβέγια, Σιώπης (94′ Νίκας), Μπακασέτας, Τετέ (76′ Τζούριτσιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς (70′ Πάντοβιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Τριανταφύλλου, Χέρμανσον, Μύγας (56′ Τασιούρας), Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (68′ Μπουζούκης), Χουάνπι, Τζόκα (74′ Ασεχνόν), Μακνί (56′ Πίντσι), Λάμπρου.