Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την ΑΕΚ με 101-63 στη Sunel Arena στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Basket League, με το παιχνίδι να τελειώνει πριν καλά καλά αρχίσει, καθώς η πράσινοι έβαλαν 12/17 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο με την επίθεση τους να σταματάει στους 65 πόντους στο πρώτο μέρος.

Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ρογκαβόπουλο που είχε 19 πόντους με 5/5 τρίποντα, μία μόλις εβδομάδα μετά τα 12 που έβαλε απέναντι στον Πανιώνιο. Ο Τολιόπουλος έβαλε 14, ενώ πολύ καλός ήταν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και ο Γιούρτσεβεν που σταμάτησε στους 17.

Από την ΑΕΚ πάλευε μόνος του ο συγκινητικός Κρις Σίλβα, ο οποίος είχε 19 πόντους (έπαιζε με ίωση), ενώ ο Μπάρτλεϊ που… ξύπνησε στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε 16 πόντους για την Ένωση.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Γκραντ να παίρνει τις πρώτες επιθέσεις της ομάδας, δίνοντας προβάδισμα στους πράσινους με 2-9. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε με τρίποντο σε 7-9 και ο Μήτογλου έκανε το 9-11 στο 5’. Και πάλι ο Έλληνας ψηλός με καλάθι και φάουλ έκανε το 9-19 για τον Παναθηναϊκό που ξέφυγε με +10 στο 6’.

Οι πράσινοι συνέχισαν να τρομάζουν επιθετικά την Ένωση και ξέφυγαν μέχρι και με +21 και σκορ 12-33, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με +19 και σκορ 14-33.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με τον Ρογκαβόπουλο και τον Τολιόπουλο να σκοράρουν πίσω από τα 6.75μ., ξέφυγε με +26 και σκορ 18-44. Οι πράσινοι συνέχισαν να «πυροβολούν» από το τρίποντο και με τον Τολιόπουλο ξέφυγαν με +31 και σκορ 25-56 στο 18’.

Ο Τολιόπουλος με νέο του τρίποντο με ταμπλό αυτή τη φορά διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 28-65 στα Άνω Λιόσια, έχοντας 12/17 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πιο επιθετική στο τρίτο δεκάλεπτο και έκανε ένα επιμέρους 10-0 για να μειώσει στο -27 και σκορ 38-65 στο 24’, με τον Μπάρτλεϊ να βάζει δύο συνεχόμενα τρίποντα. Η ΑΕΚ μείωσε ακόμα περισσότερο στο -25 και σκορ 42-67 με εντυπωσιακό κάρφωμα του Αρμς στο 25’.

Οι πράσινοι μετά από το τάιμ άουτ του Αταμάν γύρισαν στο παρκέ και ξεκίνησαν και πάλι να σουτάρουν με χέρι αλφάδι πίσω από τα 6.75μ. με τον Ρογκαβόπουλο να βάζει δύο συνεχόμενα, κάνοντας το 48-76 στο 28’, φτάνοντας τους 15 πόντους με 5/5 τρίποντα σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να έχει ανεβάσει και πάλι τη διαφορά πάνω από τους 30 και συγκεκριμένα στο +33 και σκορ 50-83.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 50-83, 63-101

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (2/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές), Φλιώνης, Μπάρτλι 16 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα), Αρμς 6 (3/8 σουτ), Σίλβα 19 (4/7 δίποντα, 11/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σκορδίλης, Κλαβέλ 1 (0/5 σουτ), Κατσίβελης 4, Λεκαβίτσιους 7 (3/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Πετσάρσκι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 19 (5/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 13 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ναν 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Φαρίντ 4, Μήτογλου 9 (4/7 δίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σορτς 6 (3/4 δίποντα), Καλαϊτζάκης 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 2 (6 ασίστ σε 7:15), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος 14 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3 βολές), Ερνανγκόμεθ 3 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 17 (6/8 δίποντα, 5/5 βολές, 9 ριμπάουντ)