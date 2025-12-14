Λίγο μετά τις 9 το πρωί ο Μοντέ Μόρις πάτησε το πόδι του σε ελληνικό έδαφος. Έφτασε από το Ντιτρόιτ μέσω Νέας Υόρκης έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έχει ήδη υπογράψει το αξίας 900.000 δολαρίων συμβόλαιό του ως το τέλος της σεζόν και από αύριο θα μπει στις προπονήσεις με την ομάδα ενόψει των δύο εντός έδρας αγώνων με Βαλένθια και Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναζητά λύσεις στη θέση του πλέι μέικερ και ο 30χρονος Αμερικανός ήρθε για να του τις δώσει.

Η βαριά ήττα στο Μιλάνο πλήγωσε τον εγωισμό των παικτών του Παναθηναϊκού και την… πλήρωσε η ελλιπής ΑΕΚ. Οι πράσινοι πέρασαν σαν σίφουνας από τα Άνω Λιόσια με νίκη 101-63, αφού προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 65-28 σουτάροντας 24/32 σουτ και μοιράζοντας 18 ασίστ. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν και πάλι «καυτός» με 19 πόντους και 5/5 τρίποντα, ο Γιουρτσεβέν καλός με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, ενώ ο Τολιόπουλος άρπαξε μία ακόμα ευκαιρία σκοράροντας 14 πόντους.

Μετά τον Ολυμπιακό ο Κρις Σίλβα ήταν εξαιρετικός και απέναντι στον Παναθηναϊκό με απολογισμό 19 πόντων, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, εν μέσω σεναρίων που τον τοποθετούν στο μεταγραφικό στόχαστρο ομάδων της Ευρωλίγκας, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός.