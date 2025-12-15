Υπάρχουν αυτές οι εταιρείες στις οποίες στέλνεις δείγμα DNA και σου απαντούν με την εθνοτική σου καταγωγή. Πρόκειται κυρίως για εύρημα του μάρκετινγκ. Οταν, δηλαδή, σου λένε ότι είσαι Ασιάτης κατά 5%, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι έχεις μακρινή συγγένεια με τον Τζένγκις Χαν. Ορισμένα τμήματα του DNA σου μοιάζουν στατιστικά με δείγματα ανθρώπων που σήμερα ζουν σε περιοχές της Ασίας και έχουν καταχωρίσει γενετικό υλικό στην ίδια βάση.

Εδώ υπάρχουν δύο πιθανές εκπλήξεις. Η πρώτη: κάτι τύποι με καμπαρντίνα και ρεπούμπλικα να σου χτυπήσουν το κουδούνι για να σου πουν ότι το DNA ενός τρίτου εξαδέλφου εμπλέκεται σε υπόθεση serial killer. Η δεύτερη: να στείλεις δείγμα και να μάθεις ότι το σόι σου δεν χωράει σε κανένα πασχαλινό τραπέζι, γιατί κάπου εκεί έξω υπάρχουν άλλα 150 ετεροθαλή αδέλφια.

Θα διαβάσατε για τον δότη σπέρματος από τη Δανία που έφερε γονίδιο το οποίο δημιουργεί προδιάθεση για καρκίνο. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν 18 παιδιά. Το ένα πέθανε. Και ένα ακόμη ασθενεί. Γιατί επελέγη δότης από τη Δανία; Επειδή η συγκεκριμένη χώρα διαθέτει αυστηρά πρωτόκολλα. Ισως έπαιξαν ρόλο και πιο γήινες προσδοκίες: τα «καλά» γονίδια του Δανού που, στερεοτυπικά, υπόσχονται ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.

Από τον ίδιο δότη γεννήθηκαν περίπου 180 παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Ας μην καταπιαστούμε με τη βιολογική έννοια της συγγένειας, γιατί η ζωή εύκολα την ακυρώνει. Μπορεί να έχεις βιολογική συγγένεια με κάποιον και να είστε τέλειοι ξένοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποφεύγεις το σοκ όταν μαθαίνεις πως εκεί έξω υπάρχουν δέκα ντουζίνες αδέλφια. Και σίγουρα δεν μένεις αλώβητος αν δεν γνώριζες ότι ήρθες στον κόσμο με την αρωγή άγνωστου δότη. Θεωρητικά, οι πιθανότητες αιμομιξίας είναι ελάχιστες. Αλλά υπαρκτές, με την ανθρωπότητα σε διαρκή κίνηση.

Για δεκαετίες η ανωνυμία ήταν το θεμέλιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τώρα μαθαίνουμε όλο και περισσότερες ιστορίες ανθρώπων που ανακαλύπτουν εκατοντάδες ετεροθαλή αδέλφια. Τους ενώνει η βιολογία, αλλά όχι η ζωή. Και αναπόφευκτα τίθεται ένα ερώτημα που δεν απαντιέται με πρωτόκολλα και ποσοστά: πόσο μόνος μπορείς να αισθάνεσαι αν ξέρεις ότι έχεις εκατό αδέλφια και δεν μπορείς να αγκαλιάσεις ούτε ένα;

Ωραία δουλειά του ΠΑΣΟΚ

Με κινηματογραφικούς όρους αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ, θα ήταν ένα σινεφίλ αριστούργημα που θα το δούνε δέκα άνθρωποι. Μιλάμε όμως για εξαιρετική δουλειά, για ένα «κέντημα», αποτέλεσμα εξαιρετικής μελέτης που δείχνει πώς γίνεται η προγραμματική αντιπολίτευση. Πήραν, λοιπόν, το αναθεωρημένο (για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες) Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Διάβασαν χιλιάδες σελίδες και εντόπισαν όλες τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση. Δεν είναι και λίγες. Τροποποιήθηκε το 80% του Σχεδίου. Οχι, δεν βελτιώθηκε. Εγινε πιο «ρεαλιστικό», κοινώς κατέβηκε ο πήχης, χωρίς, όμως, να μας εξηγεί, η κυβέρνηση, ποιος ευθύνεται γι’ αυτό. Φταίνε οι ανάδοχοι των έργων; Τα υπουργεία; Μήπως η αρχική έκδοση του Σχεδίου ήταν τόσο φιλόδοξη ώστε απείχε αρκετά από την πραγματικότητα; Δεν ξέρω ποιοι έκαναν τη δουλειά για το ΠΑΣΟΚ, αλλά παρέδωσαν ένα ντοκουμέντο που εκθέτει την κυβέρνηση ζητώντας πλήθος απαντήσεων.

Πότε θα φύγουν τα μπλόκα

Αφού ξέρουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί, γιατί το καθυστερούμε; Οσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, η πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών θα γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Και στα κανάλια θα εμφανίζονται ξενοδόχοι που δέχονται ακυρώσεις σε εορταστικές κρατήσεις, τίποτα ξωτικά από τον Μύλο στα Τρίκαλα που δεν έχουν παιδάκια να βγάλουν selfies και το φάντασμα του Dean Martin επειδή χάλασαν οι εμφανίσεις του στην επαρχία. Η κυβέρνηση, λοιπόν, θα ενδώσει. Απλώς τώρα γίνεται κάτι σαν υπόγειο παζάρι. Οι αγρότες θα πάρουν σχεδόν όσα έχουν ζητήσει, θα αποσυρθούν από τα μπλόκα και θα επιστρέψουν του χρόνου. Γιατί μπορεί τώρα να κερδίσουν μία μάχη, αλλά τον πόλεμο τον έχουν χάσει εδώ και χρόνια.

Ο star της ημέρας

Ποιος άλλος; Ο τύπος στην Αυστραλία που αφοπλίζει τον δράστη του μακελειού με κινηματογραφικό τρόπο. Πηγαίνει από πίσω και τον βουτάει από τον λαιμό, του παίρνει το όπλο. Αλλά δεν τον πυροβολεί για να τον εξουδετερώσει. Προφανώς επειδή δεν είναι φονιάς, αλλά ένας γενναίος άνθρωπος. Ηρωας. Superman.