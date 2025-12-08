Συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ – τρία ηγετικά πρόσωπα της «Συμμαχίας των Προθύμων» – θα έχει σήμερα στο Λονδίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επί τάπητος, η κατάσταση στην Ουκρανία καθώς και οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι διατηρούν πλέον ελάχιστη επιρροή σε αυτές τις τελευταίες, όπως όμως (φέρεται να) το έθεσε εύστοχα ο Μακρόν (επισήμως ο ίδιος το διαψεύδει…), η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία δεν θα «προδοθεί» από την κυβέρνηση Τραμπ.

Μιλώντας το Σάββατο στο Φόρουμ Εθνικής Αμυνας Ρίγκαν, στο Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνιας, την ώρα που οι ουκρανοί και οι αμερικανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωναν την τρίτη μέρα συνομιλιών τους στο Μαϊάμι, ο (απερχόμενος) ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται «πραγματικά κοντά» και εξαρτάται τώρα από την επίλυση δύο βασικών ζητημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα: το μέλλον του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. «Κοντεύουμε», διαβεβαίωσε. Παρά τον τίτλο του, ωστόσο, ο Κέλογκ δεν συμμετέχει καν στις διαπραγματεύσεις, φέρεται να εξαιρέθηκε έπειτα από αίτημα του Κρεμλίνου, που τον θεωρεί «πολύ φιλικό προς την Ουκρανία».

Οι απεσταλμένοι

Οι δύο αμερικανοί απεσταλμένοι που συναντήθηκαν την περασμένη Τρίτη στη Μόσχα με τον Πούτιν είναι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – οι ίδιοι είχαν κατόπιν αλλεπάλληλους γύρους διαβουλεύσεων με τους ουκρανούς απεσταλμένους στη Φλόριντα. Το βράδυ του Σαββάτου, ο Ζελένσκι δήλωσε πως είχε μακρά «εποικοδομητική» και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με την τετράδα των διαπραγματευτών, τονίζοντας πως «η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται, καλή τη πίστει, με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης». Στο μεταξύ όμως, μιλώντας χθες σε ένα άλλο φόρουμ στην Ντόχα, ο μεγαλύτερος γιος του αμερικανού προέδρου επιβεβαίωνε την αντιπάθεια που νιώθει ένα κομμάτι, αν μη τι άλλο, της ομάδας του Τραμπ όχι μόνο για την ουκρανική κυβέρνηση αλλά για την Ουκρανία εν γένει.

Το σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που δεν έχει επίσημο πολιτικό ρόλο αλλά παραμένει σημαίνον πρόσωπο στους κόλπους του κινήματος MAGA, υποστήριξε πως ο Ζελένσκι παρατείνει τον πόλεμο γιατί γνωρίζει πως δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει (ξανά) εκλογές αν αυτός τελειώσει. Είπε επίσης ότι ο ουκρανός πρόεδρος θεωρείται σχεδόν ημίθεος από την Αριστερά, αλλά η Ουκρανία είναι πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία. Υποστήριξε πως όλοι οι πλούσιοι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία αφήνοντας την «αγροτική τάξη να πολεμήσει σε αυτούς τους πολέμους». Και όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό ο πατέρας του, που υποσχόταν προεκλογικά να τερματίσει τον πόλεμο «σε 24 ώρες», απλώς να πάψει να ασχολείται, απάντησε ότι ίσως να το κάνει, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Οι ΗΠΑ, υποσχέθηκε σε κάθε περίπτωση ο Τζούνιορ, δεν πρόκειται πλέον να είναι «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών».

Το αρχικό «ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων» που διέρρευσε τον περασμένο μήνα από την Ουάσιγκτον παρέπεμπε τόσο σε «κατάλογο επιθυμιών» του Κρεμλίνου, ώστε τρομοκράτησε και το Κίεβο και τους ευρωπαίους συμμάχους του, που προσπάθησαν να το τροποποιήσουν στο πλαίσιο γύρων διαβουλεύσεων στη Γενεύη και τη Φλόριντα. Λίγες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το τροποποιημένο σχέδιο που συζητείται θεωρητικά επί του παρόντος. Η Ουάσιγκτον έχει σε κάθε περίπτωση καταστήσει σαφείς πια και την περιφρόνησή της για την Ευρώπη και τη δίψα της για προσοδοφόρα deals με τη Μόσχα.