Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ενημερωθεί για τον διάλογο που είχε η ομάδα του με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών και να λάβει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το ειρηνευτικό σχέδιο, όπως δήλωσε ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας ανέφερε ότι κύριος στόχος της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου κατά τις πρόσφατες συνομιλίες στις ΗΠΑ ήταν να εξασφαλίσει πλήρη ενημέρωση για τις αμερικανικές συνομιλίες στη Μόσχα και να λάβει όλα τα σχέδια των υφιστάμενων προτάσεων.

“Μαζί με όλους τους εταίρους, οφείλουμε να κάνουμε κάθε τι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο αυτόν”, υπογράμμισε ο Ουκρανός αξιωματούχος.