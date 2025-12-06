Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρετ Κούσνερ.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και τη μορφή των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».