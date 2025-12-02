«Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ μετέτρεψαν τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων», όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Δουβλίνο. Ανέφερε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

«Κάποια πράγματα χρειάζονται περαιτέρω διευθέτηση», είπε. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι αυτό σηματοδοτεί «μία από τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Aναφέρθηκε επίσης στη σημερινή συνάντηση στο Κρεμλίνο, όπου οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ – Ουκρανίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι αναμένει επικοινωνία από την αμερικανική ομάδα αμέσως μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

«Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα μηνύματα (σ.σ. που φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου), είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Ζελένσκι

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα (2/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο X.

«Οι διπλωμάτες μας εργάζονται ενεργά με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

«Σημειώνουμε ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη ξεκινήσει νέες εκστρατείες παραπληροφόρησης ενόψει των προετοιμασιών για τις επικείμενες συναντήσεις τους με την αμερικανική πλευρά», συνέχισε.

«Έδωσα οδηγίες να συνεχιστεί η πιο εποικοδομητική δυνατή συνεργασία με την ομάδα του προέδρου Τραμπ, καθώς και με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες θα παράσχουν στους εταίρους όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική δέσμευση ως κάλυψη για να αποδυναμώσει τις κυρώσεις και να εμποδίσει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα – είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και εγγυημένη ασφάλεια. Αυτό ακριβώς είναι το επίπεδο δέσμευσης που πρέπει να επιβληθεί στη ρωσική πλευρά, και αυτό το έργο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μαζί με τους εταίρους μας. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας θα διατηρήσει συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών συναντήσεων», καταλήγει η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone. Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

