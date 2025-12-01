Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν εκτεταμένες τηλεφωνικές επαφές με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων Πεδίων. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέπτεται το Παρίσι, με επίκεντρο τις εξελίξεις στο μέτωπο και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν επίσης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καθώς και με ομολόγους τους από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ολλανδία. Συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν και με τους προέδρους των ευρωπαϊκών θεσμών, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

🇺🇦 President Volodymyr Zelensky has sought to reinforce European support for Ukraine at a potentially pivotal moment in Kyiv’s battle against the Russian invasion, meeting President Emmanuel Macron in Paris as Washington pushed a plan to end the war. ➡️ https://t.co/fduwCsshwd pic.twitter.com/HY66arJKE3 — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

«Μιλήσαμε με τον Εμανουέλ για αρκετές ώρες. Είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε πολλές λεπτομέρειες. Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής μας επικεντρώθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και στις εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να είναι πραγματικά ανθεκτική. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη δράση κάθε ηγέτη» ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Το εδαφικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση», υπογράμμισε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο ομόλογό του, επισημαίνοντας τη σημασία της πλήρους αποκατάστασης της ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας.

«Ελπίζω να έχω συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ αυτή την εβδομάδα, μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις διεθνείς διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία εντείνει τα πυραυλικά πλήγματα και τις επιθέσεις με drones, επιχειρώντας να λυγίσει την ουκρανική άμυνα. Παράλληλα, υποβάθμισε τους ισχυρισμούς της Μόσχας για ρωσική προέλαση, χαρακτηρίζοντάς τους «υπερβολικούς».

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Μόλις μίλησα με τον Εμανουέλ Μακρόν – ο Κιρ Στάρμερ ήταν επίσης σε επαφή – με τον Ρουστέμ Ούμεροφ και τον Στιβ Γουίτκοφ μετά τα αποτελέσματα των συνομιλιών στη Φλόριντα. Σημαντική ενημέρωση. Συμφωνήσαμε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αυτοπροσώπως – οι ομάδες θα συντονίσουν τα χρονοδιαγράμματα για πιθανές περαιτέρω επαφές».

Le travail pour la paix se poursuit. The work for peace continues. 🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/31OgcnrO2s — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 1, 2025

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Θα βρούμε τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Γαλλίας για συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της διαφθοράς, υπογραμμίζοντας ότι «απ’ ό,τι βλέπουμε, η διαφθορά στην Ουκρανία αντιμετωπίζεται». Αντιθέτως, πρόσθεσε, «δεν έχουμε δει ανάλογες κινήσεις κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, γιατί η πραγματική δικτατορία βρίσκεται εκεί». «Δεν θα δώσουμε μαθήματα για τη διαφθορά στην Ουκρανία, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας» κατέληξε ο Μακρόν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετείχαν στις επαφές περιλαμβάνουν τους εταίρους της Γαλλίας και της Ουκρανίας από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ολλανδία, καθώς και τους επικεφαλής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ρωσική προέλαση και ανάγκη για νέα χρηματοδότηση

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), η Ρωσία κατέγραψε τον Νοέμβριο τη «μεγαλύτερη πρόοδο του έτους» σε επίπεδο εδαφικών κερδών. Το γαλλικό πρακτορείο, αναλύοντας τα δεδομένα του ISW, επισημαίνει ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον τελευταίο χρόνο.

Παράλληλα, η Ουκρανία ζητά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έως το τέλος του έτους, προκειμένου να προμηθευτεί οπλικά συστήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πληροφορία επιβεβαίωσε η πρέσβης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Θα ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για τις νέες συνεισφορές των συμμάχων, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του PURL χωρίς διακοπή», δήλωσε η Αλιόνα Γκέτμαντσουκ στο Bloomberg, αναφερόμενη στο πρόγραμμα που επιτρέπει την αγορά αμερικανικών όπλων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.