Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Στόχος των συνομιλιών είναι η αναζήτηση τρόπου για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει την πρόθεσή του να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων». Ωστόσο, οι προσπάθειές του, περιλαμβανομένης και της σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα, δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής.

Την περασμένη εβδομάδα διέρρευσε αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι τελευταίοι εκτίμησαν ότι το σχέδιο υποχωρεί στα βασικά αιτήματα της Μόσχας για το NATO, τον έλεγχο του ενός πέμπτου της Ουκρανίας και τους περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Σε απάντηση, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν τη δική τους αντιπρόταση. Κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός «επικαιροποιημένου και βελτιωμένου ειρηνευτικού πλαισίου» για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι μέχρι στιγμής επαφές δεν αφορούν τελικό σχέδιο συμφωνίας αλλά προτάσεις που «θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε πως η συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο μισό της ημέρας, αποφεύγοντας να σχολιάσει τις ρωσικές κόκκινες γραμμές. Όπως είπε, η διπλωματία των μεγαφώνων δεν είναι βοηθητική.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τον Γουίτκοφ θα συνοδεύει στο ταξίδι του στη Ρωσία ο Κούσνερ. Ο Πούτιν έχει τονίσει πως παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, αν η Ουκρανία απορρίψει μια συμφωνία, οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν την προέλασή τους.

Σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον πάνω από το 19% της Ουκρανίας –περίπου 115.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα– και το 2025 έχουν προωθηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν ότι κατέλαβαν τις ουκρανικές πόλεις Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ στη γραμμή του μετώπου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πάνω από 1,2 εκατομμύριο άνδρες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία δημοσιοποιούν επίσημα στοιχεία για τις απώλειές τους.

Τραμπ, Ευρώπη, NATO και σχέσεις με τη Ρωσία

Μετά τη διαρροή του αμερικανικού προσχεδίου, ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν την Ουκρανία απέναντι σε αυτό που θεωρούν φιλορωσική ειρήνη. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αμερικανικές επενδύσεις στα ρωσικά ενεργειακά αποθέματα και να οδηγήσει στην επανένταξη της Μόσχας στη G8.

Οι βασικές ρωσικές αξιώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο NATO, επιβολή ανώτατων ορίων στον ουκρανικό στρατό, ρωσικό έλεγχο στο Ντονμπάς, καθώς και αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα. Η Μόσχα ζητά επίσης προστασία των ρωσόφωνων και των πιστών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία τονίζει ότι μια τέτοια συμφωνία θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση και θα την καθιστούσε ευάλωτη σε νέα ρωσική επίθεση. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, έχουν προτείνει μια δεκαετή εγγύηση ασφαλείας για το Κίεβο.

Ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκαν την Κυριακή με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στο κλαμπ Shell Bay κοντά στο Μαϊάμι.

«Μοιραζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να οδηγηθεί σε ένα δίκαιο τέλος», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X μετά τις συνομιλίες που είχε στο Παρίσι.

Η ρωσική εισβολή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία. Η σύγκρουση έχει τις ρίζες της στο 2014, μετά την ανατροπή του φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, με τις μάχες να συνεχίζονται έκτοτε στην ανατολική Ουκρανία.